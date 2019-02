Infortunio Maksimovic | il Napoli manda in campo Luperto

calcioweb.eu

(Di domenica 24 febbraio 2019)– Ilè inper la gara di campionato contro il Parma, primo tempo veramente importante per la squadra di Carlo Ancelotti, 0-2 il risultato con le reti da parte di Zielinski e Milik. All'intervallo cambio forzato per gli azzurri, out il difensoreper, al suo posto dal primo minuto della ripresa dentro. Le condizioni diverranno valutate entro le prossime ore.