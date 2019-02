India | liquore contaminato con alcol metilico | oltre 100 morti

India - almeno 95 morti per liquore distillato illegalmente : undici arresti : almeno 95 persone sono morte in India per aver bevuto un liquore distillato illegalmente . Altre 200 sono state ricoverate in ospedale. Arrestate undici persone. E' successo nello stato dell'Assam, ...

50 PERSONE MORTE PER LIQUORE CONTAMINATO/ India - alcol metilico nella bevanda : In India 50 PERSONE sono MORTE e altrettante sono intossicate dopo aver ingerito del LIQUORE CONTAMINATO: si tratta di bibite illegali prodotte per i poveri

India : bevono un liquore adulterato - oltre 90 morti : E' salito ieri sera ad almeno 50 morti e 50 intossicati il bilancio di due distinti episodi nel nordest dell'India in cui persone hanno bevuto liquore adulterato, giovedì scorso. La maggior parte ...

In India sono morte almeno 70 persone per aver bevuto liquore di contrabbando : Nello stato dell’Assam, nel nordest dell’India, almeno 70 persone sono morte e altre 200 sono state ricoverate per aver bevuto liquore prodotto illegalmente: tutte le persone coinvolte lavoravano in piantagioni di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat. La notizia è

India - bevono liquore al metanolo : 79 morti durante la chiusura di un rituale religioso : Una tragedia assurda si è verificata in India, precisamente nello stato dell'Uttar Pradesh, a Baalapur. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazione Indiane, 79 persone sono morte per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto un liquore fatto in casa. Il dramma è avvenuto mentre le vittime si erano riunite per partecipare al cosiddetto terahvin, ovvero la cerimonia di preghiera che chiude il tredicesimo giorno di lutto dal decesso di una ...

In India oltre 100 persone sono morte per aver bevuto liquore prodotto con il metanolo : sono più di 100 le persone morte in India a dopo aver bevuto liquore prodotto artigianalmente e a cui era stato aggiunto metanolo, una sostanza tossica simile all’alcol usata per rendere più forti le bevande alcoliche. La polizia ha detto che la

In India 39 persone sono morte dopo aver bevuto liquore prodotto con il metanolo : Nel nord dell’India 39 persone sono morte dopo aver bevuto liquore prodotto artigianalmente e a cui era stato aggiunto metanolo, una sostanza tossica simile all’alcol usata per rendere più forte le bevande alcoliche. 26 persone sono morte nello stato di Uttar