Independent Spirit Awards 2019 | tutti i vincitori

gqitalia

: Independent Spirit Awards 2019, i vincitori - trionfa Se la strada potesse parlare - filmring : Independent Spirit Awards 2019, i vincitori - trionfa Se la strada potesse parlare - cineblogit : Independent Spirit Awards 2019, i vincitori - trionfa Se la strada potesse parlare - carmenFashionCr : Independent Spirit Awards 2019, i vincitori - trionfa Se la strada potesse parlare #cinema -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Se esiste una correlazione tra gli Academy e il circuito indipendente, in qualche modo glisono in linea con i pronostici e i bookmakers rispetto aidegli Oscar. La 34°cerimonia di premiazione dei premi cinematografici dall;organizzazione no profit Film(in precedenza IFP/Wes), si è svolta a Santa Monica il 23 febbraio, la notte prima di quella degli AcademyI premi del cinema indipendente hanno incoronato Glenn Close di The Wife come Miglior attrice protagonista, insieme alla categoria maschile in cui ha primeggiato Ethan Hawke (che però non è in lizza per gli Oscar).Trionfo assoluto per Se la strada potesse parlare, che ha vinto nelle categorie Miglior film, Miglior regia (a a Barry Jenkins) e Miglior attrice non protagonista, premio andato a Regina King che è candidata per lo ...