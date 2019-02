Incidente tra Fasano e Monopoli | due feriti | tra cui un fasanese

Brindisi - terribile Incidente sulla strada per il mare : morti due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere

Maltempo - Incidente a Ischia : traghetto non riesce ad attraccare e urta nave ormeggiata : Forte tramontana, unità della Gestour urta una nave ormeggiata. Disagi per i passeggeri, sospesi tutti i collegamenti marittimi per le isole

Michele Bravi Incidente : omicidio stradale - quanti anni rischia : Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013. La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne. Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele ...

Incidente stradale ieri sera a Comiso : scontro tra diversi mezzi : Incidente stradale ieri a Comiso. Lo scontro tra diversi mezzi è avvenuto nei pressi della scuola Pirandello. Feriti lievi. Ingenti i danni ai veicoli

Maltempo - vento forte : Incidente tra due navi nel porto di Ischia [VIDEO] : A causa del forte vento si è verificato un incidente tra due navi nel porto di Ischia: la motonave “Don Peppino”, della Gestur, in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave “Benito Buono” della Compagnia “Medmar”. La motonave “Benito Buono” ha riportato leggeri danni. Non si registrano feriti. La motonave “Don ...

Il Segreto - trame spagnole : Isaac ha un Incidente - Maria decide di fuggire con Roberto : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che a casa Santacruz si respirerà aria di tensione dopo che Saul minaccerà di morte Pedro Molero. Antolina, invece, aiuterà Alvaro a convolare a giuste nozze con Elsa, affinché lasci Puente Viejo per sempre. Alla Casona, Fernando rinfaccerà a Donna Francisca del suo cambio di comportamento nei confronti di Roberto. Isaac, intanto, subirà un grave infortunio ...

Urla e paura - Incidente tra 2 navi da crociera : le immagini e l’audio della collisione - rumori inquietanti [VIDEO] : paura per migliaia di vacanzieri: 2 navi da crociera (MSC Orchestra e MSC Poesia) si sono scontrate lo scorso 20 Febbraio, generando un forte e inquietante rumore di impatto e distacco di rottami. L’incidente è accaduto a Buenos Aires (Argentina): il video a corredo dell’articolo mostra una nave mentre effettua una manovra vicino a un’altra, ferma al porto. Numerose persone impaurite hanno assistito alla collisione, sia dalle ...

Incidente sulla Modica Ragusa - scontro tra due auto FOTO : Incidente stradale stamattina poco dopo le 8 sulla Modica Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale

F1 – Test Barcellona - che brivido in pista : Incidente sfiorato tra Hamilton e Kubica [VIDEO] : Che rischio nell’ultima mattinata di Test a Barcellona: incidente evitato per un soffio tra Hamilton e Kubica Sta per terminare la sessione di Test di F1 di Barcellona: i piloti hanno da poco concluso la mattinata di lavoro dell’ultima giornata in pista al Montmelò, dove non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Albon ha chiuso col miglior tempo, ma è il brivido regalato da Hamilton e Kubica a lasciare tutti col fiato ...

Maxi Incidente sulla A1 : autostrada chiusa : Tra i chilometri 34 e 39, all'altezza di Casalpusterlengo. Tratto chiuso tra Allacciamento Piacenza sud (Km 58,2) e A1...

Incidente Fiorano - tragico frontale. Morta una donna di 37 anni : Fiorano , Modena, , 20 febbraio 2019 - Una donna di 37 anni è Morta in un tragico Incidente stradale lungo la Pedemontana, a Fiorano . Lo schianto frontale tra una Ford Focus e una Citroen Picasso è ...

Incidente in autostrada : muore commercialista puteolano : ...Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo Home Cronaca ...

Palermo - lo rapinano dopo un Incidente stradale : arrestati due giovani : arrestati a Palermo dalla polizia di Stato due giovani rapinatori. Il 21enne Angelo Lo Presti 21enne e il 19enne Cristian Monte, sono accusati del colpo ai danni di un coetaneo poco prima coinvolto in ...

Incidente stradale costa la vita a 28enne - forse causato da malore : Pescara - Emilio Astrologo, Un 28enne di San Valentino, è morto questa notte in un Incidente stradale che potrebbe essere stato causato da un malore. Il giovane era alla guida della sua auto quando il mezzo è uscito fuori strada. Immediatamente soccorso dal personale del 118 di Scafa è stato trasportato presso l'ospedale di Pescara, dove purtroppo è stato costatato il decesso. E' ora al vaglio degli inquirenti, ...