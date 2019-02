Incendio sui binari in Calabria | treni in ritardo fino a 13 ore | disagi e traffico sospeso

Incendio sui binari - ritardi anche di 13 ore tra Roma e la Calabria : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un Incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. A lcuni convogli, diretti a ...

Maltempo : Incendio sui binari in Calabria - ritardi treni anche di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...

Maltempo - Incendio sui binari : treni con ritardi anche di 13 ore : Maltempo, incendio sui binari: treni con ritardi anche di 13 ore Il rogo è divampato nella zona di Paola, in provincia di Cosenza, provocando inevitabili disagi alla circolazione ferroviaria. Problemi anche in Sicilia, dove è sospesa la linea tra Siracusa e Augusta per dei rami caduti sui binari Parole chiave: ...

Incendio sui binari in Calabria - treni per Roma e Milano in ritardo fino a 13 ore : Ritardi per i treni, tra maltempo e un Incendio in Calabria. Non c'è solo il maltempo a causare disagi per chi deve prendere un treno tra Sicilia e Calabria. Fra...

Maltempo - Incendio sui binari : treni con ritardi anche di 13 ore - : Il rogo è divampato nella zona di Paola, in provincia di Cosenza, provocando inevitabili disagi alla circolazione ferroviaria. Problemi anche in Sicilia, dove è sospesa la linea tra Siracusa e Augusta ...

CUNEO/ Rivolta e Incendio nel carcere di Cerialdo dopo il tentativo di suicidio di un detenuto : Riceviamo e pubblichiamo: "Una violenta protesta si è registrata nelle celle della terza e quarta sezione del carcere Cerialdo di CUNEO. La protesta trae origine dal fatto che un detenuto ha tentato ...