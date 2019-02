In coda per Antonello E i gioielli capolavoro sono a palazzo Bovara

Carige diffida codacons per pratiche usate nel pubblicizzare class action : Banca Carige diffida l'associazione dei consumatori Codacons a non proseguire pratiche "gravemente lesive" per pubblicizzare la class action nei confronti della banca. "Banca Carige - informa una nota ...

Tagli di capelli per la primavera : la frangia - lo chignon e la coda di cavallo : Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli per le donne che vorranno cambiare il proprio look. In particolare saranno di tendenza la frangia, che è possibile portare in mille versioni, ma anche lo chignon e la coda di cavallo. Adesso vediamo nel detTaglio un po' alla volta le novità del momento. Nuove chiome La frangia sarà perfetta per completare ogni tipo di hairstyle e potrà essere cortissima o lunga. Anche molte celebrità ...

Venezuela tra molotov e miseria : qui si fa la coda per un sacco di farina : Nel Paese dei due presidenti si fa la coda per pochi viveri, mentre i ragazzini dei quartieri poveri si scatenano di notte lanciando sassi e piccoli esplosivi. E i militari schierati al confine con la Colombia bloccano gli aiuti Venezuela, il balletto indecente tra Nicolas Maduro e Juan Guaidò" "Io, giornalista in fuga da Maduro, perché ho osato criticarne il regime" "

In coda per il reddito : «Non l’avrò - vivo con i miei» «Pochi soldi - meglio lavorare» Come funziona | Videoscheda : Valentina, senza lavoro: «Voglio un posto, non la carità». Federico, che si sta per laureare: «Spero di non averne bisogno». Emanuele, che ha trovato un lavoro: «Danno 780 euro, giusto?».

codacons : Procura indaghi Comune e Polizia Municipale per morti smog : Roma – “La Procura di Roma deve indagare il Comune e la Polizia Municipale capitolina per concorso in omicidio colposo plurimo”. A chiederlo il Codacons, dopo gli allarmanti dati diffusi dalla Onlus Cittadini per l’aria, secondo cui a Roma si registrano ogni anno 120 morti premature a causa dello smog. “L’amministrazione non e’ in grado di garantire la qualita’ dell’aria e la tutela della ...

Rienzi : codacons parte offesa in inchiesta su permessi venditori ambulanti : Roma – Il Codacons si costituisce parte offesa nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sui permessi per le postazioni dei venditori ambulanti, che ha portato sotto indagine dirigenti del Comune ed esponenti della famiglia Tredicine. “Si tratta di una vicenda molto grave perche’ vede coinvolti funzionari comunali che dovrebbero operare nel rispetto della legalita’ e nell’interesse dei cittadini- spiega il ...

Sanremo - il codacons sporge denuncia : 'Televoto cancellato e danno per i cittadini' : In seguito alla vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, il Codacons ha informato, attraverso un comunicato stampa, che provvederà a denunciare all'Antitrust il metodo di televoto adoperato nel corso del Festival. Gli esponenti del Codacons, infatti, ritengono assolutamente ingiusto il fatto che la giuria in studio abbia stravolto completamente la volontà popolare che, di fatto, aveva votato per la vittoria di Ultimo. Il Codacons contro ...

Aids - dopo l'allarme sui contagi a Bari decine di ragazzi in coda per i test gratuiti : "Risposta clamorosa" : A Bari un nuovo caso a settimana: esauriti 150 kit previsti per il test rapido e gratuito per tutti, prenotata la consulenza al Policlinico nei prossimi giorni per chi non è riuscito ad accedere all'iniziativa

Il codacons e l’esposto all’Antitrust per il televoto di Sanremo : “Il pubblico annullato e umiliato - reso inutile dalle altre giurie” : Il Codacons presenta un esposto all'Antitrust per il televoto del Festival di Sanremo 2019. Il risultato del televoto è stato completamente ribaltato da quello delle altre giurie e l'associazione dei consumatori presenterà domani un esposto formale all'Autorità per la concorrenza. L'oggetto della denunciando è il meccanismo di voto dell'ultima serata del Festival di Sanremo, che si è tenuta ieri sera, sabato 9 febbraio. Al termine della ...

Milano - tutta la notte in coda per le nuove Nike. Disordini - arriva la polizia. E non costano neanche poco… : Agli occhi di molti sembra una situazione surreale: tantissimi ragazzi, soprattuto stranieri, africani e sudamericani, in fila per ore ad aspettare un modello di scarpe da 160 euro. Stiamo impazzendo? Non è del tutto così. Si tratta di un fenomeno che ii più moderni definiscono “reseller”: in pratica si tratta di rivendere a prezzi quintuplicato, forse più, un determinato prodotto. E’ successo questo notte, al freddo, davanti al negozio NikeLab ...

Serie B - super Benevento : Insigne-coda - 3-0 al Venezia. Crotone-Livorno 1-1 : Nel pomeriggio domenicale di Serie B, il Benevento si porta a casa il sesto risultato utile consecutivo vincendo contro il Venezia e salendo al quinto posto in classifica trascinato dalle reti di ...

Neve in Alto Adige : il codacons lancia la richiesta di indennizzi per gli automobilisti bloccati sull’A22 : Codacons lancia oggi la richiesta di indennizzi per tutti gli automobilisti rimasti bloccati sulla A22. “Diffidiamo la societa’ autostradale a disporre risarcimenti automatici in favore di tutti gli automobilisti rimasti intrappolati in autostrada, considerata l’assenza di informazioni in loro favore e la mancata chiusura dei caselli che, se attuata tempestivamente, avrebbe potuto evitare il caos. In tal senso chiediamo ...