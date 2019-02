In arrivo Motu Proprio del Papa per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli

Summit sulla pedofilia - in arrivo un Motu Proprio del Papa. Le vittime : "Ci aspettavamo di più" : Francesco conclude la conferenza in Vaticano. E all'Angelus promette "misure perché i crimini non si ripetano". "I luoghi della Chiesa siano sicuri per i minori"

