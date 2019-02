Elezioni regionali in Sardegna. Il voto non ferma i pastori : assalto armato a un'autocisterna : Elezioni regionali in Sardegna: oggi 24 febbraio 2019 si tiene il voto per il rinnovo del consiglio regionale dell’isola. Sono chiamati a esprimersi 1.470.463 sardi che dovranno orientarsi tra 24 liste, 1.440 candidati per i 60 seggi del parlamentino regionale e 7 candidati presidenti. Non ci sarà ballottaggio, ma sarà eletto governatore chi prenderà la maggioranza dei voti.Elezioni regionali Sardegna 2019: candidati governatore Le Elezioni ...

Cuba - il voto sulla nuova Costituzione per uno Stato “socialista” : scompare la parola comunista ma non l’egemonia del Partito : I cittadini Cubani sono chiamati a votare nel referendum costituzionale sul testo della nuova Magna carta del Paese, che modificherà quella in vigore dal 1976. La nuova Costituzione, composta da 224 articoli (87 in più di quella vecchia), ne conserva 11 di quella precedente, ne modifica 113 ed elimina 13. Anche se è stata presentata come un grande cambiamento, nella sostanza le modifiche radicali sono poche. scompare la parola comunista per ...

Il voto non ferma la protesta dei pastori : camion assaltato Alle 12 l’affluenza è in crescita Salvini viola silenzio elettorale : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Il voto in Sardegna non ferma i pastori : assalto armato ad autocisterna : Nel giorno delle regionali in Sardegna non si ferma la protesta dei pastori: un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato poco dopo le 9:30 a Orune, nel Nuorese. L'autista è stato costretto a scendere dal mezzo da due uomini armati e incappucciati a sversare il latte sull'asfalto.

Brexit - May : 'Il voto del referendum non va deluso' : L'esito del referendum sulla Brexit non va deluso e il governo deve mantenere un focus "assoluto" per consegnare al Paese l'uscita dall'Unione europea: lo ha detto ieri sera a Oxford la premier ...

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Fitch - Di Maio : non ci sarà voto in Italia dopo le Europee : Per Luigi Di Maio non c'è alcun pericolo di elezioni anticipate. "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle Europee", ha detto infatti il vicepremier ...

Toninelli attacca : 'voto di scambio Lega-M5S? Non siamo mica il PD' : Lega e Movimento Cinque Stelle, com'è noto, sono due forze politiche eterogenee. In pochi avrebbero scommesso che il governo formato da una coalizione così atipica potesse avere vita così lunga, eppure al momento Salvini e Di Maio assicurano che manterranno gli impegni con gli italiani disciplinati dall'ormai celeberrimo "contratto" che detta le linee guida all'esecutivo. Un cammino che, a detta di molti, si impernia anche su dei compromessi e ...

Diciotti - Toninelli : “voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Diciotti - il grillino Patuanelli svela il patto con Salvini : "Se non lo salvavamo si tornava al voto e noi..." : È un big grillino a svelare il terrore del Movimento 5 Stelle e il motivo per cui i vertici pentastellati hanno tifato per il "salvataggio" di Matteo Salvini sul processo per il caso Diciotti. "C'era il rischio di andare ad elezioni anticipate", confida a chiare lettere Stefano Patuanelli, president

Davide Casaleggio : "M5S non sarà un partito - il voto su Rousseau conterà sempre più" : Dopo il flop in Abruzzo e dopo il caos per il voto sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau, Davide Casaleggio ha deciso di rompere il silenzio. E lo fa con un colloquio al Corriere in cui spiega qual è il futuro del Movimento: "Non ci stiamo trasformando in un partito. Questa è una semplificazione giornalistica che spesso abbiamo visto negli anni. Il filo rosso resta il voto online, anzi, noi continuiamo a votare una volta ogni venti ...