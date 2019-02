Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna | armati assaltano un

Fitch - Di Maio : non ci sarà voto in Italia dopo le Europee : Per Luigi Di Maio non c'è alcun pericolo di elezioni anticipate. "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle Europee", ha detto infatti il vicepremier ...

Toninelli attacca : 'voto di scambio Lega-M5S? Non siamo mica il PD' : Lega e Movimento Cinque Stelle, com'è noto, sono due forze politiche eterogenee. In pochi avrebbero scommesso che il governo formato da una coalizione così atipica potesse avere vita così lunga, eppure al momento Salvini e Di Maio assicurano che manterranno gli impegni con gli italiani disciplinati dall'ormai celeberrimo "contratto" che detta le linee guida all'esecutivo. Un cammino che, a detta di molti, si impernia anche su dei compromessi e ...

Diciotti - Toninelli : “voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Diciotti - il grillino Patuanelli svela il patto con Salvini : "Se non lo salvavamo si tornava al voto e noi..." : È un big grillino a svelare il terrore del Movimento 5 Stelle e il motivo per cui i vertici pentastellati hanno tifato per il "salvataggio" di Matteo Salvini sul processo per il caso Diciotti. "C'era il rischio di andare ad elezioni anticipate", confida a chiare lettere Stefano Patuanelli, president

Diciotti - il grillino Patuanelli svela il patto con Salvini : 'Se non lo salvavamo si tornava al voto e noi...' : È un big grillino a svelare il terrore del Movimento 5 Stelle e il motivo per cui i vertici pentastellati hanno tifato per il 'salvataggio' di Matteo Salvini sul processo per il caso Diciotti . 'C'era ...

Davide Casaleggio : "M5S non sarà un partito - il voto su Rousseau conterà sempre più" : Dopo il flop in Abruzzo e dopo il caos per il voto sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau, Davide Casaleggio ha deciso di rompere il silenzio. E lo fa con un colloquio al Corriere in cui spiega qual è il futuro del Movimento: "Non ci stiamo trasformando in un partito. Questa è una semplificazione giornalistica che spesso abbiamo visto negli anni. Il filo rosso resta il voto online, anzi, noi continuiamo a votare una volta ogni venti ...

Salvini : 'La Tav si farà - pastori non bloccheranno voto in Sardegna' : "C'è una situazione mondiale difficile - ha aggiunto - l'economia rallenta e per questo abbiamo fatto una manovra economica opposta, che non taglia e anzi mette dei soldi nelle tasche dei ...

Elezioni Sardegna - non chiamatele "regionali" : la guida al voto per il nuovo Governatore : La Sardegna torna al voto. Dopo le suppletive a Cagliari domenica si vota per le Elezioni regionali 2019. Tutti i candidati...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata : fuori Giorgia - Bettarini raggiunge Kaspar sull’Isola che non c’è. Al televoto Luca - Riccardo e le Mihajlovic : Ghezzal Leader sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei concorrenti è quasi a ...

Elezioni Sardegna - non chiamatele "regionali" : la guida al voto per il nuovo Governatore : La Sardegna torna al voto. Dopo le suppletive a Cagliari domenica si vota per le Elezioni regionali 2019. Tutti i candidati...

Elezioni Sardegna - non solo regionali : la guida al voto per il nuovo Governatore : La Sardegna torna al voto. Dopo le suppletive a Cagliari domenica si vota per le Elezioni regionali 2019. Tutti i candidati...

Così l'Italia non regge. Facciamo come in Spagna : torniamo al voto : Se fosse solo un numero episodico, se fosse solo un crollo momentaneo, se fosse solo una flessione transitoria si potrebbe anche sostenere che via, tranquilli, non agitatevi, non allarmatevi, non vale la pena preoccuparsi. Se fosse Così, il dato consegnato ieri dall’Istat, il dato che ha certificato

Il voto su Salvini dimostra che “la base” del M5s non esiste : Mentre si prepara a batterlo di nuovo in Sardegna, Matteo Salvini ringrazia il collega Luigi Di Maio e tira un sospiro di sollievo per il voticchio online del Movimento 5 stelle che orienterà il voto di oggi in Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato: no al processo chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania per il sequestro di persona di 177 migranti sulla nave Diciotti lo scorso agosto. Il suo intervento in aula del mese ...

Diciotti - Di Maio : “Con voto iscritti M5s il caso è chiuso”. Bonafede : “Non è stato un voto salva governo” : Termine all’una di notte la lunga riunione del gruppo parlamentare del M5s, convocata dopo l’esito non positivo delle elezioni regionali in Abruzzo, ma incentrata sull’esito della votazione on-line sulla piattaforma Rousseau da parte degli attivisti sul caso Diciotti che coinvolge il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Quando i nostri iscritti decidono quella è la linea politica: hanno deciso che ...