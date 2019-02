Il voto in Sardegna fa dubitare il M5s sulla tenuta del governo 

Seggi aperti in Sardegna per un voto dal valore nazionale. Cosa sapere : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna, dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri regionali fra quasi 1.400 in corsa, suddivisi in 24 liste. Sul voto, considerato dai principali partiti anche un test nazionale in vista delle elezioni europee di maggio, pesa la protesta dei pastori per il prezzo del latte ovino, che per tutto febbraio ...

voto Sardegna - affluenza ore 19 : 43 - 78% : 20.10 Superiore a quella del Voto precedente: affluenza alle urne del 43,78% alle ore 19 in Sardegna dove si vota per il rinnovo del Consiglio regionale: (+2,76% rispetto a 5 anni fa). Le scorse regionali, nel 2014, alla stessa ora, aveva votato il 41,02% degli aventi diritto. I sardi sono chiamati al Voto in 8 circoscrizioni dell'isola. Hanno votato 643.842 elettori su 1.470.404. Le urne chiudono alle 22. Entro le 23 il dato sull'affluenza ...

Sardegna al voto fino alle 22 - alle 12 ha votato il 16 - 7% - +2 - 2% - : Arriva un nuovo test elettorale importante, dopo l'Abruzzo. Per le elezioni regionali in Sardegna le urne sono aperte dalle 7 alle 22 di oggi, domenica 24 febbraio. Lo spoglio dei voti ci sarà ...

La Lega punta al bis dell'Abruzzo I 'sentiment' sul voto in Sardegna : Elezioni regionali Sardegna. Seggi aperti fino alle 22 per un altro turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 22 di domenica 24 febbraio le 'estimation' di Affari sul voto... Segui su affaritaliani.it

La Sardegna al voto regionale - alle 12 l'affluenza al 7 - 22% : Roma, 24 feb., askanews, - Affluenza al 7,22 per cento alle 12 alle elezioni regionali in Sardegna. Secondo i dati diffusi dalla stessa Regione, hanno votato 106 mila elettori su 1 milione 470 mila ...

Governo al test del voto in Sardegna : il M5S fissa l'asticella al 20% : ... deputato pentastellato che si era dimesso per le polemiche sulle sue continue assenze da Montecitorio e per la sua giustificazione, «L'attività politica si può svolgere anche da una barca»,. Il ...

Sardegna - niente tregua nel giorno del voto. Pastori armati assaltano furgone. Autista costretto a sversare il latte : Nessuna tregua nel giorno del voto per le regionali in Sardegna da parte dei Pastori sardi che protestano per il prezzo del latte. Stamattina nei pressi di Orune (Nuoro), due uomini armati e incappucciati hanno assaltato un’autocisterna del latte che stava per essere trasportato al caseificio dei fratelli Pinna di Thiesi (Sassari). I due hanno costretto l’Autista a fermarsi e a sversare il latte sull’asfalto, poi hanno fatto perdere le ...

Governo al test del voto in Sardegna : il M5S fissa l’asticella al 20% : Il test in Sardegna vale doppio per Matteo Salvini. Se il candidato del centrodestra Christian Solinas si affermasse grazie al traino del Carroccio, l’Isola sarebbe la prima regione del Sud realmente conquistata dai leghisti. Se poi vincesse con un margine ampio sul candidato M5S Francesco Desogus sarebbe un segnale dell’avanzata del Carroccio nel Mezzogiorno...

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo