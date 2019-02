Il voto dopo il latte versato | le origini della rivolta sarda

ANNALISA MINETTI/ Cutugno dopo lo sfogo : 'Il televoto? Uno schifo' - Ora o mai più 2 - : ANNALISA MINETTI guadagna il quarto posto nell'ultima puntata di Ora o mai più grazie a un duetto con Toto Cutugno. La prossima puntata sabato 23 febbraio.

Fitch - Di Maio : non ci sarà voto in Italia dopo le Europee : Per Luigi Di Maio non c'è alcun pericolo di elezioni anticipate. "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle Europee", ha detto infatti il vicepremier ...

Fitch : Di Maio - nessun voto in Italia dopo Europee - : 'Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle Europee'. Lo ha detto il vicepremier e ministro ...

Ultimi sondaggi su Lega e M5s : cosa è successo dopo il caso Diciotti e il voto su Salvini : Nei sondaggi politici si allarga ancora di più la forbice tra gli alleati di governo. La Lega guadagna consensi nelle...

Furia PD : cartelli e urla dopo il voto sulla mozione Tav - in aula è bagarre (VIDEO) : C'è una coda polemica ad accompagnare il giorno in cui la Camera dei Deputati era chiamata ad esprimersi sull'eventuale approvazione della mozione di Lega e Movimento Cinque Stelle in merito alla Tav. Il responso segna la vttoria della maggioranza con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti. Il dato era atteso, ma a quanto pare non è stato gradito dai parlamentari del Partito Democratico che non hanno nascosto tutto il loro malcontento ...

Tav - bagarre in aula dopo il voto sulla mozione. Pd espone cartelli : “Salva Salvini – Boccia la Tav” : L’aula della Camera approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il governo a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Subito dopo il voto arriva la protesta dei deputati del Pd con cartelli con la scritta: “Salva Salvini Boccia la Tav” ...

Salvini : dopo voto Ue nessun gruppo unico M5S-Lega. Manovra bis esclusa : ... Vincenzo Boccia, ha poi promesso il vicepremier, che non può ignorare i segnali preoccupanti per l'andamento dell'economia italiana che arrivano da più parti, da ultimo il crollo degli ordinativi ...

Matteo Salvini - il ricatto M5s dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

M5S - ex attivisti contestano Grillo dopo il voto che evita il processo a Salvini 'Ci hai venduti' : Il tour di Beppe Grillo, con lo spettacolo Insomnia , fa tappa a Roma in uno dei momenti più difficili per il Movimento, a poche ore dal voto della giunta che ha detto no al processo per Matteo ...

Day after M5S - critiche e minacce dopo voto su Salvini. : Lascia strascichi nel Movimento 5 stelle il difficile voto on line sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul quale gli eletti stellati a palazzo Madama, come tutti i senatori, si dovranno pronunciare a seguito della richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. Ieri gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno scelto il no al processo con una maggioranza vicina al 60 per cento, ...

Luigi Di Maio - dopo il voto su Diciotti è fuga dal M5s : il consigliere comunale lo molla : Il voto sulla piattaforma Rousseau che ha respinto l'autorizzazione a procedere sul cado Diciotti contro Matteo Salvini sta spaccando il Movimento Cinque Stelle, facendo registrare da Nord a Sud proteste e qualche clamoroso gesto di abbandono. È il caso del consigliere comunale di Casarano, in provi

Luigi Di Maio - Sallusti e il prezzo carissimo che pagherà Salvini dopo il voto grillino : Ora che Matteo Salvini è stato "graziato" dagli iscritti del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio e soci potrebbero presto passare all'incasso. Come prevede Alessandro Sallusti sul Giornale, il vicepremier leghista si ritroverà a pagare un prezzo particolarmente alto "che ci ritroveremo sul nostro

M5S : dopo il voto su Rousseau il timoniere Di Maio naviga a vista : Il leader pentastellato cercherà ora di strappare tempo per il decollo delle autonomie e di portare a casa il decretone senza correttivi pesanti al reddito di cittadinanza. Idem sulla Tav: temporeggiare è la parola d'ordine. E sulle nomine l'obiettivo è chiudere nel modo meno divisivo...

Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti a Rousseau su Facebook : pioggia di critiche dopo il voto a favore di Salvini : Il commento di Luigi Di Maio su Facebook per ringraziare gli iscritti dopo la votazione su Rousseau sul caso Diciotti ha scatenato le tifoserie amiche e rivali. In molti si sono scagliati sul social ...