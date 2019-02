Il tempo della rassegnazione è finito Accordo sulla Sardegna zona franca

Maltempo - tempesta di Grecale con raffiche a 140km/h sull’Italia : emergenze in mare a Bari - Ischia - Gaeta - Crotone e Vieste. Gli interventi della Guardia Costiera [FOTO e VIDEO] : Maltempo – A causa delle condizioni di mare molto mosso e del forte vento, che ha raggiunto i 120km/h in molte località costiere del nostro Paese (mentre sulla terraferma ha toccato i 140km/h), lungo le coste italiane si sono verificate oggi numerose emergenze in mare che hanno richiesto l’intervento della Guardia Costiera, soprattutto al Centro/Sud. Ecco cos’è successo con i relativi video: Bari Alle 06:00 di questa mattina, la ...

Maltempo Sicilia : fulmine danneggia l’orologio della Chiesa Madre a Balestrate : Proprio come nel film Ritorno al Futuro un fulmine ha colpito e danneggiato l’orologio della Chiesa Madre Sant’Anna a Balestrate. A causa del Maltempo di oggi del temporale e del forte vento i parrocchiani accorsi in Chiesa si sono accorti del danno. Si stanno valutando i possibili danni alla struttura e la necessita’ di mettere in sicurezza il campanile. L’amministrazione comunale nei prossimi giorni provvedera’ ...

Maltempo e vento forte : calo delle temperature e neve al Sud - il punto della situazione : Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani sta portando a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo Veneto - nuovi piani della Protezione Civile : 50 aree a rischio in 7 Comuni : Sono stati consegnati oggi, nella sede del Genio Civile a Belluno, i nuovi piani straordinari di Protezione Civile con la mappatura finalizzata a una migliore gestione del rischio valanghivo. La consegna ha riguardato i sindaci dei sette Comuni che hanno subi’to le peggiori conseguenze dal Maltempo abbattutosi a fine ottobre: Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sovramonte e ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati day3. Vettel macina chilometri - che marcia della Ferrari! Kvyat firma il miglior tempo : Terzo giorno di Test F1 collettivi andato in archivio a Barcellona (Spagna) e la prima novità di questo day-3 è non vedere una Ferrari davanti. È stato il russo della Toro Rosso Daniil Kvyat a firmare il miglior tempo, sfruttando alla perfezione negli ultimi minuti il compound C5 (il più morbido). Alle sue spalle il finlandese Kimi Raikkonen con la sua Alfa Romeo. Il Campione del Mondo 2007 ha spinto la C38 al limite ottenendo il tempo di ...

F1 - l'odissea della Williams : la macchina arriva dopo giorni - corsa contro il tempo per montarla : «Chissà se insieme alla macchina hanno messo anche il libretto di istruzioni». Battute del genere si sprecano davanti ai box della Williams, peccato siano vere. I meccanici sono al lavoro con un ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : miglior tempo nelle qualificazioni della sprint di Cogne per Pellegrino : Pellegrino comincia alla grande: miglior tempo nelle qualificazioni della sprint a Cogne, finali alle 12.30. Avanti anche De Fabiani, Zelger e quattro azzurre tra le donne Federico Pellegrino comincia alla grande la sua giornata a Cogne. Trascinato dall’entusiasmo dei propri tifosi, il campione valdostano ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni della sprint in tecnica libera, completando il percorso di 1653 metri in ...

Maltempo Trentino : sopralluogo della commissione speciale in val di Sole : Dopo quella del gennaio scorso alle valli di Fiemme e Fassa, seconda tappa oggi per la commissione speciale di studio sui danni del Maltempo. L’organismo provinciale, guidato da Ivano Job, ha percorso le valli di Rabbi, Sole, Rendena e Chiese e ha incontrato alcuni amministratori che hanno illustrato il quadro della situazione. La visita si è concentrata soprattutto a Dimaro, in val di Sole, dove il sindaco Andrea Lazzaroni ha illustrato ...

Maltempo Liguria : dalla Regione 2 - 7 milioni per il ripristino della viabilità : La giunta regionale della Liguria ha stanziato oggi 2,7 milioni di euro per 27 interventi sulla viabilità di tutta la Regione danneggiata dagli eventi alluvionali che si sono succeduti dal 2014 al 2017. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle infrastrutture e alla difesa del suolo, Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina e saranno utilizzate per il ripristino della viabilità da esondazioni e movimenti franosi ...

