Il Segreto | trama del 25 febbraio | Adela è in pericolo di vita | Elsa contro Antolina

Il Segreto - trama del 24 febbraio : Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo : Domani, 24 febbraio una nuova e appassionante puntata della soap Il Segreto attende i telespettatori di Canale 5 che potranno seguire le vicende ambientate a Puente Viejo a partire dalle 16,30 circa, subito dopo la messa in onda della doppia puntata di Una Vita. Come abbiamo visto nelle ultime puntate, Elsa è riuscita a smascherare la malvagità di Antolina che l'ha brutalmente aggredita di fronte a Consuelo e Marcela. Francisca e Raimundo sono ...

Il Segreto Anticipazioni 21 febbraio 2019 : Fernando e Fulgenzio tramano contro Francisca : I due uomini tirano le fila del loro piano di distruzione della matrona ma devono fare i conti con Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : Scoperte Shock per Elsa! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019: Jesus e Antolina i mandanti dell’attentato ai danni di Elsa ed Isaac? Anticipazioni Il Segreto: Fulgencio tortura Francisca e Raimundo. Elsa fa una terribile scoperta su Antolina e Jesus. Don Amancio chiede a sua figlia di lasciare la città, mentre Julieta, Mauricio e Saul indagano sulla sparizione dei proprietari della Casona! Cosa accadrà nei prossimi ...

Il Segreto : riappare Francisca - anticipazioni trama puntata martedì 19 febbraio : E fu così che tornò a galla donna Francisca dopo un’attesa che è sembrata lunghissima: il personaggio di lunghissimo corso de Il segreto ricompare infatti nel corso della puntata speciale in prima serata in onda martedì 19 febbraio su ReteQuattro a partire dalle 21.25. Ma non c’è solo questo perché prosegue la narrazione anche delle altre sotto-trame che appassionano gli spettatori: da un lato è ormai evidente che Saul non è morto ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 18-24 febbraio 2019 : Fulgencio è Complice di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019: il ritorno di Saul Ortega! Fulgencio e Fernando alleati contro Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Raimundo e Francisca sono finiti nel manicomio gestito dal terribile Fulgencio Montenegro! Saul impedisce a Julieta di sparare a Prudencio! Basilio pronto ad uccidere Adela! Dolores lascia Puente Viejo! Scoperte agghiaccianti, ritorni dall’oltretomba, intrighi ...

Il Segreto : Isaac e Antolina insieme per forza - anticipazioni trama puntata martedì 12 febbraio : Anche martedì 12 febbraio, in prima serata su ReteQuattro a partire dalle 21.25, torna l’appuntamento del dopo cena con gli intrighi, i sotterfugi, i complotti e i colpi di scena de Il segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 va in onda anche in Italia sulle reti Mediaset. Di seguito le anticipazioni dell’episodio di questa settimana, che riprende il filo del racconto ripartendo dalla situazione che si è venuta a creare tra ...

Il Segreto trama del 12 febbraio : Isaac dovrà sposare Antolina - Adela in pericolo : Un nuovo appuntamento con la soap Il Segreto attende i telespettatori anche oggi 12 febbraio a partire dalle 16,30 circa su Canale 5. Ricordiamo che il martedì la soap iberica prevede anche una puntata serale in onda in prima serata su Rete 4, alla quale seguirà un nuovo episodio di Una Vita. Stando alle anticipazioni nella puntata odierna vedremo che a Puente Viejo Isaac sarà sempre più preoccupato per la sua situazione e combattuto tra l'amore ...

Il Segreto - trama del 10 febbraio : Raimundo scompare - Julieta trova le prove su Prudencio : Una nuova puntata de Il Segreto ricca di colpi di scena attende i telespettatori anche domenica, 10 febbraio, a partire dalle 16,30 su canale 5. A Puente Viejo, come abbiamo visto nelle scorse puntate, Isaac sta facendo di tutto per farsi perdonare da Elsa, la quale ha trovato rifugio alla locanda, mentre Raimundo seguendo Fernando ha trovato Francisca. Mistero, però, sulle sorti dell'Ulloa che, nei prossimi episodi, sembrerà svanito nel ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 11-17 febbraio 2019 : Julieta Vuole Uccidere Prudencio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 febbraio 2019: Julieta e la vendetta contro Prudencio! Isaac bacia Elsa che reagisce male! Anticipazioni Il Segreto: Julieta minaccia con la pistola Fernando che le assicura che Prudencio è il vero assassino di Saul. La ragazza medita una feroca vendetta! Isaac bacia Elsa che, però, lo rifiuta! Adela aggredita nuovamente dal suo stalker Basilio… Amori contrastati da ...

Il Segreto : guerra fredda tra Raimundo e Fernando - anticipazioni trama puntata martedì 5 febbraio : Torna ancora una volta in prima serata Il segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani (manco fosse Lorella Cuccarini, diremmo noi). L’appuntamento è ancora una volta con la prima serata di martedì, obbligatoriamente su ReteQuattro: la nuova puntata è martedì 5 febbraio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Spoiler Il Segreto - trama del 3 febbraio : Adela colpita alla testa dallo stalker : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende anche domenica 3 febbraio a partire dalle 16,15 su canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata doppia di Una Vita. Ricordiamo infatti che dall'inizio dell'anno, il pomeriggio del dì di festa è dedicato alle tele novela che occuperanno il palinsesto di Mediaset sino alle 17,20, ora di messa in onda di Domenica Live. Nel nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo vedremo dunque ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 4-10 febbraio 2019 : Raimundo Scompare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019: Raimundo segue Fernando e non ritorna più in Villa. Julieta trova l’arma… Anticipazioni Il Segreto: Julieta trova la pistola con cui Prudencio ha sparato a Saul grazie a Fernando Mesia! Raimundo scompare nel nulla mentre Basilio, lo stalker di Adela, si traveste da finto dottore per completare la sua opera! A Dolores sorge un dubbio: Don Berengario è ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Fernando e Julieta Si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Julieta va a letto con Fernando. Raimundo giunge ad un manicomio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta seduce Fernando per estorcergli informazioni su Saul Ortega! Raimundo, poi, segue il Mesia e resta sorpreso nel vederlo entrare in un ospedale psichiatrico! Adela è ancora molto grave, mentre Severo, Irene e Carmelo danno la caccia al suo stalker, ...