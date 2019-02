Il ritorno in campo di Giuliano Pisapia | si va verso la sua candidatura alle europee con

Infortunio Chiellini - ultimissime : c’è la data del ritorno in campo : Infortunio Chiellini- La Juventus si prepara a riabbracciare Giorgio Chiellini in vista del prossimo impegno in campionato contro il Frosinone e soprattutto in chiave Champions League. Come evidenziato dall’odierna sessione di allenamento, il capitano bianconero si è allenato regolarmente insieme al resto della squadra e sarà già disposizione in vista di venerdì sera. Difficilmente Allegri […] More

NBA – Markieff Morris pronto al ritorno in campo : Raptors - Lakers e Rockets su di lui : Markieff Morris è pronto a ritornare in campo dopo oltre un mese di stop: attualmente free agent, il giocatore è finito nel mirino di Raptors, Lakers e Rockets Assente dallo scorso 26 dicembre a causa di una neuroprassia cervicale transitoria, Markieff Morris ha finalmente ricevuto l’ok dai medici per tironare in campo, come confermato dall’agente Rich Paul a Yahoo Sport. Peccato che il giocatore sia attualmente senza squadra. ...

Infortunio Bonucci - c’è la data del ritorno in campo : i dettagli : Infortunio Bonucci- Leonardo Bonucci si prepara a far ritorno in campo dopo il brutto ko rimediato contro la Lazio. Distorsione alla caviglia ormai archiviata e pronto ritorno in campo per il difensore bianconero. Sorride Massimiliano Allegri, il quale potrebbe contare nuovamente sul suo difensore già in vista del prossimo match di campionato contro il Frosinone. […] L'articolo Infortunio Bonucci, c’è la data del ritorno in campo: i ...

Infortunio Douglas Costa - suona l’allarme : c’è la data del ritorno in campo : Infortunio Douglas Costa- Notizie poco confortanti per Massimiliano Allegri e per ciò che riguarda le condizioni fisiche di Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, fermo ai box per un problema ai muscoli flessori, potrebbe star fermo ancora per circa 15 giorni. Uno stop che costringerebbe l’ex Bayern Monaco a saltare il match fondamentale contro l’Atletico Madrid. Un’assenza […] More

Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra 24 ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella giornata in cui ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra ventiquattr’ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella ...

Infortunio Bonucci - c’è la data del ritorno : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Bonucci- Leonardo Bonucci si prepara a far ritorno in campo a tempo di record. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il difensore bianconero viaggia spedito verso il pronto recupero il quale potrebbe riconsegnarlo al terreno di gioco entro due settimane. Una brutta distorsione rimediata nel match di campionato contro la Lazio e via ad […] L'articolo Infortunio Bonucci, c’è la data del ritorno: ecco quando ...

Infortunio Chiellini - ultimissima : ecco la data del ritorno in campo : Infortunio Chiellini- Continua a tener banco l’Infortunio di Giorgio Chiellini, il quale potrebbe tornare in campo in vista dei prossimi impegni bianconeri. Sorride Massimiliano Allegri, il quale potrà contare sul suo capitano nel giro di 10 giorni. Allarme totalmente rientrato e Infortunio al polpaccio meno grave del previsto. Di fatto, come trapelato nelle ultime ore, […] More

Milan - Biglia : il ritorno si avvicina. Chi sta fuori a centrocampo? : Dopo mesi tribolati, Lucas Biglia sta ritrovando il sorriso. E ieri sera l'argentino ha festeggiato il 33° compleanno portando a cena il 'gruppo ispanico' del Milan: presenti Reina, Musacchio, ...

Unione Aquilana - ritorno vittorioso in campo contro l'Avezzano : Cronaca della partita: partono fortissime le ragazze avezzanesi e dopo appena 3 giri di lancetta si portano in vantaggio con capitan Seritti che da fuori area fa partire un tiro che sbatte sotto la ...

Silvio Berlusconi annuncia il ritorno in campo : candidato alle Europee : Silvio Berlusconi siederà nel prossimo Parlamento europeo. Il leader di Forza Italia ha ufficializzato il suo ritorno in campo. L’ex

"Partito dei cattolici" : Enrico Letta riflette sul ritorno in campo : Enrico Letta sta riflettendo su una seconda discesa in campo. L'occasione la fornirebbe la costituzione del "partito dei cattolici", quello cui sta lavorando una parte di Chiesa cattolica, supportata da numerose realtà associative. L'ex premier sarebbe allora il nome di peso attorno a cui organizzare l'apparato partitico.A rivelare il retroscena è stata l'odierna edizione di Libero. La "cosa bianca" dovrebbe avere carratteristiche prodiane. I ...

NBA - DeMarcus Cousins - il ritorno si avvicina : in campo il 18/1 contro i Clippers? : ...dettato proprio dai prossimi cinque mesi e dal suo rendimento all'interno di un quintetto di All-Star che gioco forza fa sognare tutti i tifosi sulla Baia e incuriosisce il resto del mondo NBA.

Il piccolo Bryan sconfigge il tumore - Pogba gli dedica un video sui social : 'Il tuo ritorno in campo è una benedizione' : La costante, ieri come oggi, è la presenza di Pogba nel mondo del giovane Dodien. Il centrocampista francese ha festeggiato il ritorno al calcio di Bryan sui social : "Che benedizione è che Bryan ...