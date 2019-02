Il rendimento scolastico degli studenti italiani che giocano a basket

agi

(Di domenica 24 febbraio 2019) Bill Bradley, negli anni Sessanta, accettò di giocare nel Simmenthal Milano perché, laureato a Princeton, si perfezionò in Europa, a Oxford, prima di vincere il titolo Nba, diventare senatoreStati Uniti e pensare di correre, addirittura, per la Casa Bianca. Ma fino agli anni Novanta, tutti gli americani richiamati dalla nostra pallacanestro erano laureati così come molti colleghi: da Pierluigi Marzorati, ingegnere, ad altri, magari meno famosi in campo, ma diventati poi grandi professionisti o imprenditori.Bill Bradley nel 1996 (Afp)Oggi che non è più necessario avere un titolo di studio per giocare nella Nba, e molti americani che vediamo sui nostri campi non sono laureati, qual è la situazione in Italia? Buona, perché il 91% dei nostri giocatori di Serie A ha almeno un diploma superiore, molto più della media nazionale. Deficitaria se invece calcoliamo i ...