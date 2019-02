: Il 25 marzo #PapaFrancesco a #Loreto con Esortazione post-sinodale sui #giovani - Vatican News… - vaticannews_it : Il 25 marzo #PapaFrancesco a #Loreto con Esortazione post-sinodale sui #giovani - Vatican News… - McLarenBlogF1 : #Il Papa a Loreto il prossimo 25 marzo - TelevideoRai101 : Il Papa a Loreto il prossimo 25 marzo -

"Il25,solennità dell' Annunciazione del Signore, il Santo Padre Francesco si recherà in visita a. Ilha l'intenzione in quella occasione di offrire alla Vergine Maria l'Esortazione postsinodale del Sinodo dei Vescovi sul tema: 'I giovani, la fede e il discernimento vocazionale', tenutosi in Vaticano dal 3 al 28 ottobre 2018". E' quanto afferma il direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti.(Di domenica 24 febbraio 2019)