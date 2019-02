Il Napoli dilaga e diventa egoista, come voleva Ancelotti: 4-0 al Parma

ilnapolista

(Di domenica 24 febbraio 2019) Iltorna al gol, ne segna addirittura quattro. Iltorna a vincere. Iltorna a parlare polacco. E ilpersino. Che in attacco non guasta,auspicato da Carlol’altro giorno nell’intervista concessa alsta.Sono i quattro verdetti dii gol, partita che la squadra di Carloha dominato nel primo tempo e controllato più o meno agevolmente nel secondo tempo, con qualche lieve sbandamento e un po’ di timore per un calcio rigore prima assegnato ale poi giustamente revocato per un netto fallo ai danni di Callejon. Nella ripresa, ilè calato per una decina di minuti, è uscito mentalmente dalla partita, una pausa fisiologica. Poi, però, si è ripreso ha ne ha segnati altri due.Il primo tempo, invece, è stato a senso unico. Ilha fatto la partita. Ha mostrato ...