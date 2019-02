“Il grillismo è la conseguenza del romanesimo : élite e popolo orrendi” : Roma. “Prima ero più ottimista. Pensavo che Roma, con il suo unicum monumentale, andasse trasformata in un grande set per turisti, con i romani pagati per fare le comparse, smettendo tutti di lavorare. Poi ha prevalso il pessimismo. Non c’è alcuna speranza, la città va chiusa e i romani deportati”.