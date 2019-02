Il cuore vero contro il mondo dei falsi

Andreas Muller a cuore aperto : “Grazie Veronica. Ansioso ma felice” : Andreas Muller sui social dedica dolci parole a Veronica Peparini: l’ex allievo di Amici parla a cuore aperto Giornali e siti di gossip hanno scritto, ipotizzato e lanciato scoop di ogni tipo e genere su Veronica Peparini e Andreas Muller . Questo, però, non ha distratto i due professionisti che, al di là delle voci sul […] L'articolo Andreas Muller a cuore aperto : “Grazie Veronica. Ansioso ma felice” proviene da Gossip e ...

Monte Pisano : perché è un vero luogo del cuore : Monte Pisano Monte Pisano , la Certosa Monte Pisano . l'incendiofiume Oreto di PalermoAntico Stabilimento termale di Porretta TermeBorgo di RasigliaSantuario della Madonna della CornabusaÈ entrato tutto questo nell’ultima edizione dei I luoghi del cuore , il censimento promosso dal FAI (insieme a Intesa Sanpaolo) e giunto alla sua nona edizione. «Che cosa sono i Luoghi del cuore ? È come se infinite piccole fiammelle venissero accese nelle città, nei ...

Donnarumma a ritmo leggenda - Faraoni cuore Verona : E con lui, torna il Red Bull B-Best, il contest organizzato da Red Bull in collaborazione con 'La Gazzetta dello Sport' che - grazie alle vostre votazioni - premia 5 giocatori in base ad altrettanti ...

Verona - Elia muore a 11 anni dopo l'influenza : il virus avrebbe colpito il cuore : Non si danno pace i genitori di Elia Rizzotti, il bimbo di 11 anni morto lunedì notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Polo Confortini di Verona . Il piccolo, che abitava a San Pietro di Lavagno, la scorsa settimana aveva contratto una normale influenza, ma domenica era peggiorato improvvisamente. Secondo i medici, il virus gli avrebbe colpito il cuore , non lasciandogli scampo. I funerali di Elia si svolgeranno domani. Il ...

Inter-Lazio - Spalletti : “Un vero peccato per l’impegno e il cuore” : Inter-Lazio 4-5 DCR LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Inter Tv, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio in Coppa Italia: “Nel primo tempo ci siamo lasciati innervosire dal fatto che il pubblico ci chiedeva di attaccare con più forza. La Lazio ripartiva bene, […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti: “Un vero peccato per l’impegno e il ...