Il City batte il Chelsea ai rigori. Jorginho lo sbaglia. Sarri furioso col suo portiere

(Di domenica 24 febbraio 2019) Kepa si è rifiutato di uscire Il Manchesterha vinto la Coppa di Lega in finale contro ildi Maurizio. Quattro a tre il punteggio finale. Con errori die David Luiz per il, di Sané per il. La partita è finita 0-0.È stata una partita diversa dal solito. Intelligentemente,ha cambiato tattica. Ha lasciato Higuain in panchina e ha schierato una squadra molto attendista. Possiamo dire anche che ha messo il pullman nella metà campo. E bene ha fatto. Come in tanti in Inghilterra hanno sottolineato, l’altra volta al 25esimo era sotto di quattro gol, stavolta no.Nel secondo tempo, la partita è cambiata. Ilè cresciuto, in contropiede ha costruito importanti palle gol. Una su tutte: con Kantè ben servito da Hazard.Higuain è entrato solo ai supplementari. Ma il siparietto è arrivato a due minuti dalla fine dei supplementari, ...