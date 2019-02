Il Carnevale della parrocchia Sacro Cuore a Ragusa

Carnevale 2019 : la storia e le origini della festa più pazza dell'anno : "A Carnevale ogni scherzo vale!", si sentirà spesso questo periodo e sarà la scusa perfetta per scherzi, travestimenti...

Carnevale di Venezia - le leggende della città lagunare : (foto: DeAgostini/Getty Images) Il 16 febbraio ha il via il Carnevale di Venezia, uno dei più noti al mondo. La tradizione è cominciata nell’XI secolo, diventando festa pubblica a partire dal 1296. La popolarità dell’evento andò crescendo, e si racconta che il massimo splendore del Carnevale sia stato raggiunto nel XVIII secolo, quando durava addirittura sei mesi, differenza di quello moderno (che nel 2019 termina il 5 marzo). In ...

Carnevale a Città della Scienza : ... ma con tante novità, abbineremo Scienza e divertimento! Nel Villaggio del Colore Spazieremo dal capire insieme come funzioni la percezione del colore da parte dell' occhio umano; ci cimenteremo in ...

Carnevale di Venezia 2019 : misure a tutela della circolazione pedonale nel Centro storico : In particolare il provvedimento prevede che in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e degli spettacoli del Carnevale tale da compromettere la sicurezza ...

Matera : ad Aliano il Carnevale è all’insegna delle maschere cornute e dei piatti della tradizione : Il paese delle maschere cornute è pronto a vestirsi a festa per uno dei carnevali più suggestivi dell’intero Stivale. Quello che va in scena ogni anno ad Aliano è un rito arcaico e affascinante, la cui origine si perde nella notte dei tempi; una rappresentazione che impressionò anche Carlo Levi, durante il suo confine politico nel borgo in provincia di Matera. Quest’anno gli appuntamenti con le sfilate del Carnevale storico sono in programma il ...

Carnevale di Viareggio - le immagini della prima sfilata : La pioggia non ha fermato il divertimento del Carnevale di Viareggio, dove sabato 9 febbraio è andata in scena la prima sfilata. Balli, musiche e carri allegorici hanno riempito le vie della città per ...

Carnevale di Orbetello - grande festa per la presentazione della 50° edizione : Sport e danza hanno sempre avuto per lei un ruolo importante. Eleonora Castiglione " Rione Stazione . Ha 18 anni e vive ad Orbetello, frequenta l'ultimo anno dell'Istituto tecnico economico. La sua ...

Coordinamento dei Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona. : tornato l'atteso Carnevale 2019. Carnevale a Verona e in provincia, che seminerà allegria, amicizia e solidarietà, con un fitto calendario di attività, promosse dal Coordinamento dei Comitati ...

Pianeta Maldicenza - il Carnevale protagonista della 14esima edizione : L'Aquila - Sarà il Carnevale il tema principale del Pianeta Maldicenza, il Festival legato alla tradizione della Maldicenza aquilana di Sant’Agnese intesa non come pettegolezzo o insulto, ma come strumento valenza sociale, di leale antagonismo e di critica sincera e costruttiva. Il programma della manifestazione, che giunge alla quattordicesima edizione, è stato presentato stamani in Comune, ente che patrocina da sempre ...