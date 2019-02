Icardi valuta l’operazione | la stagione è probabilmente già finita

calcioweb.eu

(Di domenica 24 febbraio 2019) Non è sicuramente un buon momento per l'attaccante Mauro, l'argentino è ormai fuori squadra dopo la decisione dell'Inter di consegnare la fascia di capitano al portiere Handanovic. Il calciatore non ha intenzione di tornare più in campo senza la fascia, l'Inter non ha intenzione di tornare sui suoi passi, per questo motivo la rottura è ormai inevitabile con la cessione già scritta la prossima estate. Considerando il periodo di inattività starebbe pensando ad una soluzione definitiva per risolvere i problemi al ginocchio che sarebbe rappresentata da un'operazione di pulizia dell'articolazione.