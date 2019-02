Guaido’ alla comunità internazionale | “Liberiamo il Venezuela da Maduro” Usa | “Il

ilfogliettone

(Di domenica 24 febbraio 2019) Nessun convoglio di aiuti umanitari ancora è riuscito a entrare in. La linea dura del presidente Nicolas Maduro finora tiene banco. Ieri scontri alle frontiere con il Brasile, hanno prodotto 4 morti, e con la Colombia, centinaia di feriti. Le forze di sicurezza di Maduro sono intervenute con le armi per bloccare i convogli di camion con gli aiuti. Decine i soldatini che hanno disertato. Ma la tensione continua a salire. Il parlamentareno Freddy Superlano, membro del partito di opposizione di Juan Guaido', e' stato avvelenato in un ristorante di Cucuta, in Colombia, ed e' stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stabili. Mentre suo cugino, Carlos Jose' Salinas, che era insieme a lui, e' deceduto. I due si trovavano nella citta' di confine per cercare di fare entrare gli aiuti umanitari in.L'Argentina ha condannato "energicamente" le ...