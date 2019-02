Governo | il premier Conte dissente da Fitch | Maggioranza solida | nessuna

Diciotti - 41 migranti presentano ricorso e chiedono risarcimento al Governo : sia al premier Conte che al ministro Salvini : Alcuni migranti che erano a bordo della Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della nave militare italiana e che ora chiedono al premier Giuseppe ...

Diciotti - dopo l’autodenuncia del Governo la procura di Catania indaga il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli : Mezzo governo è indagato per la vicenda della nave Diciotti. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che la procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati i nomi del premier Giuseppe Conte, del viceppremier Luigi Di Maio e de ministro pentastellato per le Infrastrutture Danilo Toninelli. L’indagine, come anticipato nella giornata di ieri, è praticamente un atto dovuto dopo che il Senato ha inviato alla procura siciliana i ...

Albania - folla oceanica contro il premier Rama : manifestanti assaltano la sede del Governo : Situazione fuori controllo a Tirana, dove dimostranti, guidati dal principale partito d'opposizione, il Pd, si sono introdotti all'interno dell'edificio del governo, rompendo il cordone della polizia. I manifestanti chiedono elezioni anticipate. Il premier Edi Rama è accusato di corruzione e di collusione con il crimine organizzato.Continua a leggere

Italia e politica estera : Il premier Conte : 'Questo Governo non cadrà - non siamo isolati. Questa Europa al canto del cigno' : 'Il governo va avanti. Andremo avanti anche più forte di prima'. Lo assicura il premier Conte che, in due colloqui con Corriere della Sera e Repubblica, parla dello scontro di martedì al Parlamento ...

'Il mio Governo non cadrà' - così il premier Conte - : Roma, 14 feb., askanews, - 'Il leader del governo sono io è il mio governo non cadrà': così ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al quotidiano 'la Repubblica', dopo gli attacchi ...

Di Maio : 'Il Governo non è a rischio' Il vicepremier dopo l'Abruzzo : Luigi di Maio non si tira indietro. La delusione del voto in Abruzzo non fa cambiare idea al leader Cinquestelle e vicepremier: avanti nell’alleanza con la Lega, avanti con il governo Del Cambiamento. “Secondo me non è a rischio il governo”, ha detto ai suoi collaboratori di Maio Segui su affaritaliani.it

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito secondo linee del Governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

Citigroup prevede caduta del Governo e spunta l'ipotesi Mario Draghi premier : Che Lega e Movimento Cinque Stelle siano destinati a vedere concludere anzitempo la propria comune esperienza di governo è un'opinione diffusa. E non solo tra le opposizioni, ma anche tra chi prova ad analizzare la situazione economico-politica del Paese. Lo ha fatto la più grande società di servizi finanziari che risponde al nome di Citigroup che ha raccontato come sia assai probabile che il periodo immediatamente successivo alle elezioni ...

Sondaggi - il Governo guadagna consensi ma è sempre più “fragile”. Tra i leader l’anti-Salvini è il premier Conte : Nei primi sette mesi il governo gialloverde guadagna 10 punti percentuali rispetto alla somma dei voti, attestandosi a un indice di fiducia del 59%, livello mai raggiunto dai due esecutivi precedenti. Ma la sua tenuta è sempre più “fragile”, anche per le divisioni tra i partiti azionisti ne condizionano la capacità decisionale. Evidente il rovesciamento degli equilibri rispetto al voto del 4 marzo 2018: la Lega è al 33% e partiva dal 17,4, il ...

Il fuorionda del premier Conte (su Salvini) che imbarazza il Governo : Il video integrale del colloquio informale tra il premier italiano e la cancelliera tedesca a Davos è andato in onda a...

Libano - Hariri premier - accordo sul nuovo Governo : Si è concluso lo stallo politico in Libano dove è stata annunciata la formazione di un governo di unità nazionale dopo oltre 8 mesi di impasse. Il nuovo esecutivo, annunciato durante una conferenza stampa al palazzo presidenziale, include 30 ministri provenienti dalle varie formazioni politiche, tra cui 4 donne.Il nuovo governo è formato da 30 ministri. E per la prima volta nella storia del Libano una donna, Raya al ...

Conte dà la copertura al suo vicepremier : "Sulla Diciotti decisione di tutto il Governo" : 'Il dato politico - ha spiegato - è che questa vicenda va inquadrata nell'ambito di una politica specifica del governo nel campo dell'immigrazione e va letto così'. La blindatura del periclitante ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il premier Giuseppe Conte ribadisce : “Il Governo è favorevole al progetto - ma non sosterrà oneri finanziari” : Oggi a Milano c’è stato un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e il premier Giuseppe Conte e uno dei temi trattati è stato quello della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Il presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno del governo per questo progetto, ma nello stesso tempo ha precisato che non verranno messi a disposizione ulteriori fondi e che quindi dal punto di vista economico le regioni e i comuni dovranno ...