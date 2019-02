Govern | Tajani | ' Dopo le europee esploderanno le contraddizioni'

Il Cav incontra i "Sì Tav" Tajani contro il Governo : 'Pagheranno i lavoratori' : "Il governo del No, dei temporeggiatori, degli incapaci, è l'ultima cosa di cui ha bisogno un Paese in recessione, dove la prima emergenza si chiama lavoro". Il presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, striglia l'esecutivo e critica lo stallo sulla Tav e le altre infrastrutture, "Dai ponti alle strade, alla Tav, passando per la Pedemontana Veneta, l'alta velocità Brescia-Padova, la terza corsia A11 o la ...

Tav - Tajani : Grave rinviare opera per aiutare accordo Governo : Roma, 21 feb. , LaPresse, - "Se la soluzione è rinviare e perdere altro tempo per aiutare l'accordo di governo, sono gli italiani a pagare. Questo mi sembra molto Grave". Così il presidente del ...

Tajani riflette sui guai del Governo antieuropeo e fa una scommessina su Salvini : Strasburgo. A un certo punto dice una cosa potenzialmente esplosiva per gli equilibri politici a venire, a metà tra l'auspicio e forse la manovra politica, specialmente dopo l'incontro tra lui e Matteo Salvini, domenica, a Basovizza , e prima che scoppiasse la polemica con Slovenia e Croazia, , nel giorno in cui si ricordava l'eccidio delle ...

Bernini : “Impediremo al Governo di chiudere l’Italia” - anche Tajani preoccupato : Anna Bernini di Forza Italia preoccupata per l’andamento del governo in materia economica, dello stesso avviso Tajani e la Gelmini «Mi spaventa la fotografia fatta dalla Commissione europea e dal Fmi, da tutti gli osservatori: l’Italia – ha continuato Tajani – ha cominciato l’avvio di una fase di recessione, e se non ci saranno drastiche inversioni di tendenza entro qualche giorno temo – ha ripetuto ...

'La Lega è anti Maduro? Allora stacchi la spina al Governo' - dice Tajani : Questo è molto grave e ne va dell'immagine internazionale di uno dei paesi più importanti del mondo, membro del G7". I fascio punk grillini dalla Francia a Maduro Le alleanze internazionali del M5s ...

"La Lega è anti Maduro? Allora stacchi la spina al Governo" - dice Tajani : Martedì Forza Italia presenterà alla Camera e al Senato una mozione lunga “una sola riga”, “per costringere il governo italiano a fare quello che ha fatto la stragrande maggioranza dei paesi europei: riconoscere Juan Guaidó come legittimo presidente a interim del Venezuela, in base alla Costituzione

Tajani accusa i grillini : il Governo sta paralizzando il Paese : E’ l’ora di dire basta al dilettantismo grillino. Le strade sono tracciate: nuove elezioni o inversione di rotta. L’Italia affonda

Tajani : 'L'Italia è paralizzata - il Governo decida cosa fare' : "Il governo decida cosa fare, abbia il coraggio di fare delle scelte, perché veti incrociati stanno bloccando, paralizzando il Paese, dalla Tav alla battaglia per la democrazia in Venezuela, insomma è ...

A Montappone arriva Tajani Per Forza Italia 'Regione e Governo incapaci di dare risposte' : "Il presidente Tajani visiterà il Distretto del Cappello e incontrerà, al Museo del Cappello, gli imprenditori del Distretto di questo fondamentale settore per l'economia del territorio e, a seguire, ...

Tajani : Italia in recessione - via Governo : 12.35 Tajani:Italia in recessione,via governo "L'Italia è in recessione. L'Istat conferma le nostre previsioni.Bisogna cambiare subito la politica economica. No al reddito di cittadinanza, sì a meno tasse alle imprese che assumono.". Così in un tweet il Presidente del Parlamento Europeo Tajani e vicepresidente FI. "E' ora di staccare la ...

Tajani : Italia in recessione - via Governo : 12.35 "L'Italia è in recessione. L'Istat conferma le nostre previsioni.Bisogna cambiare subito la politica economica. No al reddito di cittadinanza, sì a meno tasse alle imprese che assumono.". Così in un tweet il Presidente del Parlamento Europeo Tajani e vicepresidente FI. "E' ora di staccare la spina al governo giallo- verde", ha twittato. Reagiscono le capigruppo di FI.Bernini: "governo in bancarotta,si dimetta".Gelmini: "La legge di ...

Tajani provoca Salvini ecco come potrebbe far cadere il Governo per il caso Diciotti : Tajani provoca e fa le prove per una caduta del governo «No» alla richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini per il caso Diciotti perché «siamo da sempre garantisti e perché quello che si imputa a Salvini non mi pare un reato» ma «se il M5S votasse sì, sarebbe uno sfregio che la Lega non potrebbe accettare. Se lo facesse certificherebbe la propria sottomissione al M5s». Lo afferma il vice presidente di Forza Italia e presidente ...

TAV : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del Governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Tajani : No M5s a Tav? Lega lasci Governo : E rilanciando la mobilitazione di domani contro la politica economica del governo dalla sede di FI: "Noi siamo l' Italia del sì" e "ci prepariamo a guidare" il Paese, che è "totalmente fermo" per i "...