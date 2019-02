Golf | PGA Tour 2019 | Aaron Baddeley guida la classifica ad un round dal termine del

Golf - PGA Tour 2019 : Roberto Diaz - D.J. Trahan e Nate Lashley guidano il Puerto Rico Open dopo le prime due giornate : Classifica ancora molto corta presso il par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande dove è in corso il Puerto Rico Open 2019, torneo del PGA Tour che si svolge nello stesso fine settimana del WGC-Mexico Championship e che accoglie inevitabilmente giocatori di seconda fascia del panorama Golfistico internazionale. dopo le prime 36 buche si è formato un terzetto al comando con lo score di -8 per il torneo, composto dal messicano ...

Golf - PGA Tur 2019 : Andrès Romero in testa dopo il primo round del Puerto Rico Open : Il PGA Tour, nonostante la concomitanza con il WGC, continua a dispensare tornei. Questa settimana spazio al Puerto Rico Open (montepremi 3 milioni di dollari), torneo che vede ai nastri di partenza alcuni Golfisti interessanti. Sul percorso par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande (Porto Rico) al termine del primo round troviamo in testa Andrès Romero. L’argentino guida con lo score di -6 (66 colpi), uno meglio ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Puerto Rico Open tre vincitori di Major e diversi uomini in cerca di gloria : Complice la concomitanza del torneo del WGC a Città del Messico, la settimana del PGA Tour, pur proponendo il Puerto Rico Open, non vede una folta presenza di grandi nomi al via. Qualche nome pesante, però, è passato da Porto Rico dal 2008, anno del suo inserimento nel Tour americano: si contano un secondo posto di Jordan Spieth nel 2013, le vittorie del tedesco Alex Cejka nel 2015 e soprattutto di Tony Finau nel 2016, oltre alla seconda ...

Golf - PGA Tour 2019 : J.B. Holmes si aggiudica il Genesis Open rimontando Justin Thomas nell’ultimo giro : Si è concluso come da programma nella notte italiana il Genesis Open 2019, torneo del PGA Tour di Golf che si è svolto in questo fine settimana presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (Stati Uniti d’America). L’organizzazione è riuscita a portare a termine il quarto giro nei tempi previsti nonostante un notevole ritardo sulla tabella di marcia accumulato a causa delle condizioni atmosferiche avverse che ...

Golf - PGA Tour – Genesis Open : Thomas leader - Woods in rimonta : Golf, PGA Tour – Genesis Open: Tiger Woods al 14° posto dopo una bella rimonta nella giornata di oggi, Thomas al comando Due giri completati insieme a qualche buca nel terzo per i partecipanti al Genesis Open, Pga Tour, che saranno costretti agli straordinari, tempo permettendo, per completare il torneo nella quarta giornata. Due sole buche giocate per i primi cinque della graduatoria provvisoria: Justin Thomas, leader con -13, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas guida il Genesis Open ad inizio terzo round : La corsa contro il maltempo del Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) deve continuare a fare i conti con ritardi e sospensioni. Dopo tre giorni di gara la kermesse californiana del PGA Tour 2019 è alle soglie del terzo round. La leaderboard, più che provvisoria, è comandata da Justin Thomas. L’americano guida con lo score di -13 quando sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti) ...

Golf - PGA Tour – Genesis Open a rilento : Thomas e Scott Leader : Woods 55° : Justin Thomas e Adam Scott Leader del Genesis Open: il torneo procede a rilento, deve essere ancora completato il secondo giro. Tiger Woods 55° Procede a rilento il Genesis Open (PGA Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Riviera CC (par 71) a Pacific Palisades in California, dove non è stato portato a termine il secondo giro e con alcuni concorrenti che non sono neanche partiti completato il primo. Sono in vetta alla classifica ...

Golf - PGA Tour 2019 : Genesis Open martoriato dalle pessime condizioni climatiche. Secondo round interrotto con Thomas e Scott al comando : Il Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) è ancora ostaggio di sospensioni dovute alle pessime condizioni climatiche che imperversano sul Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti). La seconda sessione è stata sospesa per oscurità nel bel mezzo del Secondo round, con nessuno degli attesi protagonisti riusciti nell’impresa di completare le 18 buche. I protagonisti del PGA Tour sono dunque chiamati agli ...

Golf - PGA Tour 2019 : falsa partenza per il Genesis Open. Pioggia e vento interrompono il primo giro : partenza decisamente complicata per il Genesis Open 2019, torneo del PGA Tour di Golf in programma questa settimana presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (Stati Uniti d’America). Una autentica tempesta, con Pioggia incessante e vento forte, ha costretto l’organizzazione a sospendere il primo giro in programma nella notte italiana. Nessuno dei 144 giocatori è riuscito a completare il percorso e ben 72 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson e Justin Thomas guidano il field del Genesis Open - c’è anche Tiger Woods : Nuovo capitolo del PGA Tour 2019, il Genesis Open è il prosecutore di una lunga storia che parte da Los Angeles, nel 1926, e che porta nell’albo d’oro i nomi di Ben Hogan, Sam Snead, Arnold Palmer, Tom Watson, Nick Faldo e Phil Mickelson. L’ultimo vincitore, però, è Bubba Watson, che è ormai cliente fisso degli anni pari dal 2014. Oltre al Watson d’oggi, tra gli ex vincitori sono di scena Dustin Johnson (attuale numero 3 ...

Golf - l’influenza ferma Francesco Molinari! Rientro sul PGA Tour posticipato al WGC-Mexico della prossima settimana : L’attesa per il ritorno in campo di Francesco Molinari era alle stelle, ma tifosi e appassionati dovranno pazientare ancora un po’. Il fuoriclasse azzurro aveva programmato di essere al via questo fine settimana al Genesis Open 2019, torneo valido per il PGA Tour che si disputerà da giovedì 14 a domenica 17 febbraio presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (USA). Il 36enne torinese ha però comunicato ...

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson non trema! Suo l’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Phil Mickelson non trema e fa suo l’AT&T Pebble Beach Pro Am (montepremi 7,6 milioni di dollari) con 24 ore di ritardo dalla normale tabella di marcia. Lo statunitense chiude le ultime due buche trovando un ulteriore birdie, arrotondando dunque lo score a -19. Non riesce dunque il miracolo a Paul Casey. L’inglese mette a segno un birdie nelle sue tre ultime buche, conquistando la piazza d’onore in solitaria. Sui percorsi ...

Golf - PGA Tour 2019 : l’oscurità ferma Phil Mickelson sul più bello. Finale dell’AT&T Pebble Beach posticipato : Maltempo ed oscurità non danno tregua all’AT&T Pebble Beach ProAm (montepremi 7,6 milioni di dollari). Il quarto ed ultimo round è stato infatti interrotto sul più bello quando a soli due Golfisti mancavano poche buche per concludere le proprie fatiche settimanali. Il primo è l’americano Phil Mickelson, in testa con lo score di -18 a due buche dal termine. Sui percorsi par 72, 72 e 71 del Pebble Beach Golf Links, dello Spyglass ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey da solo al comando dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il terzo giro - Phil Mickelson staccato di tre colpi : Spunta la bandiera dell’Inghilterra in mezzo al grande mare di quelle americane all’AT&T Pebble Beach Pro-Am: dopo il terzo giro a comandare è Paul Casey, che stacca Phil Mickelson e si porta a -15 contro il -12 del californiano. Casey, all’età di 41 anni, potrebbe cogliere la sua terza vittoria sul PGA Tour, da aggiungere ad altre 13 su quello europeo, a 2 su quello asiatico e a una su quello coreano. terzo posto in coppia ...