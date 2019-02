Gli italiani che si contendono il World Press Photo

Combinata nordica oggi - Team Sprint Mondiali 2019 (24 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti Gli italiani in gara : Seconda giornata che assegna medaglie ai Mondiali di Combinata nordica in corso di svolgimento in quel di Seefeld (Austria). È il giorno della Team Sprint, la gara a coppie. Un mix di esperienza, classe e gioventù in casa Italia con Aaron Kostner, strepitoso tredicesimo all’esordio iridato, ed Alessandro Pittin a sognare qualcosa di importante. Andiamo a scoprire il programma della gara. Mondiali Combinata nordica 2019 Sprint a coppie ...

Sci di fondo oggi - Team Sprint Mondiali 2019 (24 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti Gli italiani in gara : Tempo di Team Sprint ai Mondiali di sci di fondo 2019 in corso di svolgimento a Seefeld. Si tengono oggi, infatti, le due gare che assegneranno gli ori maschile e femminile della versione a squadre della gara più veloce del panorama fondistico. L’Italia si presenta al via sia con la coppia maschile che con quella femminile: gli uomini in gara saranno Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre tra le donne vedremo Greta Laurent e ...

Giuseppe Conte - la prova del fallimento dell'avvocato premier : tutti i suoi bidoni aGli italiani : Con Giuseppe Conte il problema è sempre il solito: lo prendi sul serio oppure no? Lo consideri un primo ministro a tutti gli effetti, un capo di governo vero, per quanto anomalo, e dunque responsabile delle cose che l' esecutivo fa e non fa? Oppure lo tratti come uno piazzato lì perché non desse fas

Salto con gli sci oggi - Mondiali 2019 (23 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti Gli italiani in gara : Il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci entra nel vivo nella giornata odierna con l’assegnazione delle prime medaglie della manifestazione. Dopo lo svolgimento delle qualificazioni è infatti arrivato il momento della gara vera e propria per i migliori interpreti della disciplina sul trampolino grande HS130 di Innsbruck, sede delle prime due competizioni della kermesse iridata prima del trasferimento definitivo in quel di Seefeld. ...

Sci di fondo oggi - Skiathlon Mondiali 2019 (23 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti Gli italiani in gara : oggi saranno in palio altre medaglie ai Mondiali di sci di fondo, e a proporre i podi iridati saranno le due Skiathlon: a Seefeld oggi, sabato 23 febbraio, si terranno le competizioni che prevedono la prima parte in tecnica classica e la seconda in tecnica libera. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina ...

La Marca : 'Il governo gialloverde non ha fatto nulla per Gli italiani all'estero' : Questa è ancora una volta la dimostrazione che non c'è alcun rispetto per gli italiani nel mondo da parte di questo governo".

Istat - miGliora soddisfazione - anche economica - italiani : Nel 2018 spread e incertezze sull'andamento dell'economia non hanno pesato sulla s oddisfazione degli italiani che, al contrario, è aumentata rispetto all'anno precedente . Lo ha comunicato l' Istat , precisando che i soggetti con almeno 14 anni di ...

UAE Tour 2019 - tutti Gli italiani in gara. Vincenzo Nibali all’esordio stagionale - Elia Viviani per continuare a raccogliere successi : Prenderà il via domenica 24 febbraio con una cronometro a squadre la prima edizione del UAE Tour, corsa a tappe del calendario World Tour che si corre negli Emirati Arabi Uniti. Il livello della competizione si annuncia decisamente elevato dal momento che saranno presenti tutte le formazioni più attrezzate e diverse stelle del panorama ciclistico internazionale come lo spagnolo campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) e il fuoriclasse ...

Gli italiani la vogliono smart! Quasi metà deGli italiani ha un oggetto intelligente nelle case - ed il mercato è in crescita : Cambiano gli oggetti di uso comune nelle case degli italiani, e questo nuovo trend non può fare altro che salire: è questo quello che emerge dagli studi di settore. Nella smart classifica italiana in prima posizione per la sicurezza troviamo dispositivi come telecamere, sensori di movimento e di apertura porte e finestre controllabili via app, anche fuori casa. In seconda posizione gli smart speaker che grazie alle campagne promozionali di ...

Gli italiani che difendono la Russia in Ucraina : Gianluca Savoini, presidente dell’associazione Lombardia Russia e collaboratore di Matteo Salvini, ha legami con presunti mercenari filorussi di estrema destra. L’inchiesta di BuzzFeed, dall’archivio di Internazionale. Leggi

I dati Istat e la soddisfazione deGli italiani. Ma non è l'economia a dettare il comportamento elettorale : La scissione economia/politica non sarebbe l'unica, gli italiani separano anche il giudizio sulla propria soddisfazione «privata», riferita dunque alla cerchia ristretta delle proprie relazioni, da ...

Istat : italiani più soddisfatti della vita : voto 7. Baluardo la famiGlia : "Nei primi mesi del 2018, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere leggermente dopo la stasi registrata nel 2017, riportandosi così sui livelli del 2016". Lo rileva ...

Il voto della qualità della vita? Per Gli italiani è 7 | : L'Istituto nazionale di statistica ha preso in considerazione i primi mesi del 2018. In crescita anche il numero di cittadini soddisfatti della propria situazione economica

