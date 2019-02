Gli auguri di Anna Tatangelo a Gigi D' Alessio | ' La mia sorpresa è riuscita'

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - Gli auguri di compleanno : «La mia sorpresa è riuscita...» : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno ritrovato la sintonia dopo il periodo di crisi. Non amano apparire in pubblico. Non amano pubblicizzare troppo la loro intimità. Ma amano amarsi e,...

Auguri di morte alla fiGlia e squalifica in arrivo : ma l'Atletico difende Simeone : Prendere o lasciare, Diego Pablo Simeone è fatto così. La vittoria dell'Atletico Madrid sulla Juve in Champions League è stata in parte oscurata dall'esultanza con gesto volgare del suo tecnico ...

«Lasciate giocare il cuore» - l'augurio della Vezzali aGli atleti della ginnastica per le Special Olympics : "L'impegno nella diversità e nei valori dello sport fa parte della nostra strategia di business", hanno sottolineato Paolo Grue, direttore commerciale di P&G Italia e Ornella Ingrande, direttore ...

Caso Icardi – L’Inter va oltre : Gli speciali auguri social per il compleanno di Mauro : L’Inter augura buon compleanno a Mauro Icardi: il post social del club nerazzurro nonostante il momento di ‘crisi’ con l’attaccante argentino L’Inter non ha ancora trovato un punto d’incontro con Mauro Icardi e la moglie-manager Wanda Nara. La coppia argentina ha assistito alla scorsa partita in tribuna, ma sembra intenzionata a voler risolvere ogni problema con la società nerazzurra. Intanto, ...

Lamberto Sposini compie 67 anni. Gli auguri dei vip (Foto) : Il giornalista Lamberto Sposini ha compiuto ieri 67 anni e ha festeggiato con gli affetti più cari. Dal 2011 è lontano dal piccolo schermo dopo essere stato colpito da un ictus. Un malore lo sorprese poco prima di andare in onda con La vita in diretta, il giorno delle nozze di William e Kate. prosegui la letturaLamberto Sposini compie 67 anni. Gli auguri dei vip (Foto) pubblicato su Gossipblog.it 19 febbraio 2019 06:16.

MotoGp – Compleanno Marquez - Gli esilaranti auguri di Scott Redding [FOTO] : Scott Redding e gli esilaranti auguri social per il 26° Compleanno di Marc Marquez Marc Marquez ha spento ieri 26 candeline: il campione del mondo di MotoGp ha festeggiato il suo Compleanno il giorno dopo il 40° del suo idolo, ma ormai rivale e ‘nemico’ Valentino Rossi. Tanti amici, parenti e colleghi hanno celebrato il pilota spagnolo della Honda nel giorno del suo Compleanno, tra questi anche Scott Redding, ex pilota di ...

Inter - botte di buon compleanno per Ranocchia : Gli auguri 'speciali' dei compagni : Dopo i giorni di tensione per il caso Icardi, in casa Inter la vigilia del match contro la Sampdoria è stata l'occasione per ritrovare un po' di serenità. Il pretesto è stato il compleanno di Andrea ...

Compleanno Valentino Rossi - Gli auguri ‘al bacio’ di Francesca Sofia Novello : la fidanzata del Dottore si avvinghia al pilota [GALLERY] : Valentino Rossi festeggia il suo 40° Compleanno, Francesca Sofia Novello accanto al Dottore durante la mega festa a Tavullia Una mega festa per i 40 anni di Valentino Rossi è andata in scena a Tavullia. Amici e parenti del pilota di MotoGp si sono precipitati nella location del party di Compleanno per festeggiare accanto al Dottore. Tra i tanti invitati, anche Francesca Sofia Novello, bella fidanzata del motociclista pesarese. La modella ...

Compleanno Valentino Rossi – Biaggi - Gibernau e Lorenzo : Gli auguri dei rivali storici tra sfide e ironia! Manca solo Marquez [VIDEO] : Piovono videomessaggi di auguri sui social per ValentinoRossi: Biaggi, Gibernau e Lorenzo superano la rivalità, mentre Marquez… Oggi è un giorno importantissimo per la MotoGp: tutto il mondo a due ruote, e in generale quello dello sport, ma anche dello spettacolo, della musica ecc, omaggia Valentino Rossi. Il Dottore è entrato ufficialmente oggi nei tanto chiacchierati ‘anta’ e celebra questo speciale traguardo con amici ...

MotoGp – Da Jovanotti a Carl Cox : Gli auguri… musicali per i 40 anni di Valentino Rossi [VIDEO] : Jovanotti, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Carl Cox: gli auguri musicali per i 40 anni di Valentino Rossi E’ arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi di Valentino Rossi: il Dottore spegne oggi ben 40 candeline ed entra nei tanto chiacchierati ‘anta’, anche se il suo animo è ancora quello di un ragazzino, motivato a far bene in sella alla sua moto. Tantissimi i messaggi d’auguri che il pilota Yamaha ha ricevuto ...

Gli auguri social per i 40 anni di Valentino Rossi : Una vita in sella. 23 stagioni per la precisione. Valentino Rossi è arrivato a 40 anni, ancora in moto, ancora sulla pista. Il 10 marzo in Qatar inizierà la nuova stagione della Moto Gp. L'obiettivo è ...

