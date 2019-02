Gli appuntamenti di domenica 24 e lunedì 25 febbraio a Bologna e dintorni | Negramaro

Aprilia Racers Days 2019 : il calendario deGli appuntamenti : Tornano gli appuntamenti in pista con la nuova gamma Aprilia V4: non un semplice test ride ma un'esperienza totale ed...

Gli appuntamenti di mercoledì 20 febbraio a Bologna e dintorni : il concerto dei Massimo Volume - il mini-live di Venditti : MUSICA Massimo Volume Teatro Auditorium Manzoni, via De' Monari 1/2, ore 21, ingresso 20 euro più diritti di prevendita A sei anni di distanza da "Aspettando i barbari", i Massimo Volume tornano a ...

In arrivo il Pecorino Day a sostegno dei pastori. Ecco Gli appuntamenti : Grazie all'iniziativa degli allevatori e degli agricoltori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, nei mercati italiani si svolgerà il Pecorino Day . La giornata ha l'obiettivo di ...

Tutti Gli appuntamenti di questo fine settimana in provincia di Savona : Anche in questo fine settimana sono molti gli appuntamenti che attraversano la provincia di Savona da Levante a Ponente. Scopriamoli insieme: CAIRO M. - Sabato 16 febbraio alle ore 17 presso la sala ...

L’instore tour di Federica Carta per Pop Corn e le date con Shade : Gli appuntamenti firmacopie da Padova a Nuoro : L'instore tour di Federica Carta per l'album Pop Corn parte oggi, nel giorno del rilascio del disco. Questo pomeriggio, la cantante sarà a Padova e poi a Mestre per incontrare i fan in possesso di una copia fisica dell'album rilasciato dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019, in coppia con Shade. Proprio Shade sarà con lei in alcuni degli appuntamenti firmacopie. I due saranno presenti insieme a Milano il 16 febbraio e a Roma il 21 ...

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e Gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Tutti Gli appuntamenti di Atto contrario : ... passeggiate a piedi o in bici, presìdi, scuole di italiano all'aperto, giochi di strada, mostre fotografiche, letture di libri di scrittori del sud del mondo, assemblee, feste, spettacoli teatrali e ...

In Italia come a Rio de Janeiro : Gli appuntamenti più belli del Carnevale : Il Carnevale è un periodo dell’anno molto amato. I più piccini si divertono a indossare le loro mascherine preferite, girando per le vie della città lanciando coriandoli e stelle filanti, ma anche i grandi si lasciano conquistare da questi trionfi di colori e addobbi che adornano le strade, da esplosioni di musica e festa, che rappresentano una piccola e divertente evasione dalla routine quotidiana. Per tutti coloro che vogliono godere a pieno ...

Gli appuntamenti di martedì 12 febbraio a Bologna e dintorni : Zen Circus da Sanremo - il libro di Chiara Gamberale : MUSICA PER MARI E PER CONTRADE SOPRA L'ALI DEL VENTO Aula Absidale di Santa Lucia, via De' Chiari 25/a, ore 21, ritiro coupon dalle 20, , ingresso libero Musica classica e poesia araba dei secoli XIX ...

Darwin Day Uaar 2019 : Gli appuntamenti in tutta Italia : ... nel 1809, ma per creare un'occasione in cui raccontare la scienza agli appassionati e per coinvolgere grandi e piccini alla scoperta dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale. Si ...

Sanremo 2019 : tutti Gli appuntamenti in Radio : Rai Radio2 a Sanremo 2019 Dal 1951, anno della nascita del Festival di Sanremo, tante cose sono cambiate per la kermesse musicale più amata dagli italiani. C’è però qualcosa che accomuna le prime storiche edizioni del Festival a quella in partenza questa sera; si tratta della Radio. In grado di reggere all’agguerrita concorrenza di tv e web, la Radio negli anni si è saputa reinventare, distinguendosi come mezzo di comunicazione ...

Disco_nnect - per Gli amanti dell’elettronica : quattro appuntamenti davvero imperdibili : A Firenze torna l’elettronica, quella vera, quella in grado di posizionarsi e perfetta metà strada tra l’avanguardia e l’ascolto di massa, tra l’intrattenimento e l’ascolto attivo. Parliamo della rassegna targata Disco_nnect, che, frutto di una nuova collaborazione con Musicus Concentus, offre quest’anno agli amanti dei timbri sintetici, dei campionamenti, dei loop e dei tappeti digitali una serie di quattro eventi assolutamente imperdibili. Ad ...

Gli appuntamenti sportivi del weekend da vedere in streaming : Juve-Parma - Barcellona-Valencia e il Super Bowl LII : Gli appuntamenti sportivi del weekend da vedere in streaming: Juve-Parma, Barcellona-Valencia e il Super Bowl LII

Rugby - week-end pieno di appuntamenti : il palinsesto dettaGliato della palla ovale : Il Sei Nazioni e il TOP12 saranno protagonisti del palinsesto televisivo del prossimo weekend Si parte nella serata di domani alle 20.35 con la Nazionale Italiana Femminile che sarà di scena in Scozia all’esordio nel Women’s Six Nations, match che sarà trasmesso in diretta su Eurosport Player e in differita su Eurosport 2 alle 23. Sempre alle 20.35 inizierà la stagione di Rugby Social Club su DMAX con la squadra capitanata da Daniele ...