Giuseppe Conte assicura | “Governo terrà anche dopo le europee e non ci sarà una

Giuseppe Conte - la prova del fallimento dell'avvocato premier : tutti i suoi bidoni agli italiani : Con Giuseppe Conte il problema è sempre il solito: lo prendi sul serio oppure no? Lo consideri un primo ministro a tutti gli effetti, un capo di governo vero, per quanto anomalo, e dunque responsabile delle cose che l' esecutivo fa e non fa? Oppure lo tratti come uno piazzato lì perché non desse fas

Giuseppe Conte e Roberto Fico - asse contro l'autonomia delle regioni : ... che era stato il primo a invocare 'un passaggio in Parlamento' del testo su cui la ministra leghista agli Affari regionali e il ministero dell'Economia avevano trovato l'accordo la scorsa settimana, ...

Giuseppe Conte - Fitch lo licenzia ma lui non se ne accorge : "Confermano che..." - ma è serio? : Non si scompone, Giuseppe Conte, e anzi accoglie con favore il giudizio dell'agenzia di rating Fitch, che ha confermato la valutazione BBB sull'Italia con outlook negativo però per i prossimi mesi. "Le valutazioni di Fitch - afferma il premier in una nota a caldo venerdì sera - confermano la solidit

Il Premier Giuseppe Conte : “sono tifoso della Roma ma non gufo Lazio” : Inaugurazione della nuova sede della As Roma, visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tifoso Romanista ha abbracciato Totti, Bruno Conti ed altri dirigenti. “Chi è più forte in Europa, la Roma o l’Italia?”, gli ha chiesto un cronista. “Sono entrambe fortissime”, ha risposto. “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra ...

Giuseppe Conte : 'La Roma e l'Italia fortissime in Europa' : Sorpresa per la Roma. Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione della nuova sede della As Roma. Il premier, dichiarato tifoso Romanista, ha abbracciato Totti, Bruno Conti ...

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : "A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo Chigi i funzionari di vecchia data si sfogano in questo modo: "Ormai facciamo solo ratifiche di trattat

Giuseppe Conte : “Non serve una manovra correttiva - ci sarà stagione di crescita ed equità sociale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time del Senato e assicura che non sarà necessaria una manovra correttiva, anche grazie ai due miliardi di euro accantonati con la legge di Bilancio e da utilizzare in caso di emergenza: "Il governo è fiducioso sulle stime di crescita, il secondo semestre sarà accompagnato da condizioni più favorevoli alla crescita".Continua a leggere

Giuseppe Conte in Senato : "Escludo una manovra correttiva" : "Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude di dover intervenire in corso d'anno per riportare i conti pubblici sul sentiero condiviso con l'Europa.Conte ha rivendicato la linea di politica economica del Governo che "stiamo portando avanti con determinazione" e nell'Aula del Senato, nel corso del question time, sottolinea che "non intendiamo farci dettare l'agenda" da voci e ipotesi ...

Caso Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Diciotti - Giuseppe Conte : "Sbagliato affidarsi al voto online" : Una giornata da lacrime e sangue, quella dei 5 Stelle e del loro voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sarebbe stata comunque, ma la revisione del quesito posto agli iscritti sulla piattaforma Rousseau e il conseguente rinvio del termine ultimo per esprimers

Diciotti - Matteo Salvini : "Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento" : "Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti. E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, a loro volta inseriti nel registro degli indagati, il giudizio parlamentare". Matteo Salvini, secondo