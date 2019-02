Giovanni Gastel | «Marella Agnelli | e quell’eleganza anche un po’ malinconica»

vanityfair

(Di domenica 24 febbraio 2019)È unabellissima e sensibile quella che emerge dal ricordo di, grande fotografo che della moglie dell’Avvocatoera ammiratore oltre che collega e amico. «Eravamo imparentati», racconta, «Allegra Caracciolo, la moglie di Umberto, è mia cugina, mia madre e sua madre sono sorella. Ci siamo visti per motivi familiari e poi per motivi fotografici. Eravamo in un contatto di parentela, madi amore comune per la fotografia».La fotografia era la sua grande passione? «Era una grande intenditrice e una grande fotografa di interni, oltre che soggetto di ritratti dei più grandi fotografi del mondo, non solo quello ...