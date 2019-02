Giochi Dragon Ball Nintendo Switch | i migliori da comprare

Dragon Ball : fino al 75% di sconti sui Giochi in vista del Weekend Deal di Steam : Torna il Weekend Deal di Steam e questa volta è dedicato al franchise Dragon Ball . Se siete amanti della saga scaturita dal genio di Akira Toriyama e avete qualche capitolo delle più recenti iterazioni della serie da recuperare, date un'occhiata a tutte le promozioni qua sotto:L'offerta comprende anche i DLC. Controllate la pagina di Steam che vi abbiamo linkato nel corpo della news e fateci sapere se i vostri portafogli usciranno dimagriti dal ...

L'universo di Dragon Ball incontra i Giochi di carte in Super Dragon Ball Heroes World Mission : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission, il primo gioco della serie a raggiungere i mercati occidentali, sarà disponibile dal 5 aprile 2019 per Nintendo Switch e PC tramite STEAM. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Super Dragon Ball Heroes World Mission è ambientato a Hero Town, una realtà alternativa in cui la forma più popolare di intrattenimento è un gioco di carte di Dragon Ball. I ...