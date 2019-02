Ginnastica | Vanessa Ferrari e il trionfo di una Leonessa | 500 giorni di inferno | il

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari balza in testa alla classifica! Passo importante verso le Olimpiadi 2020 : Vanessa Ferrari è balzata in testa alla classifica di Coppa del Mondo per quanto riguarda il corpo libero. L'azzurra ha trionfato a Melbourne portando a casa 3

Ginnastica - ritorno col botto per Vanessa Ferrari : oro al corpo libero in Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari ha vinto in Australia l’oro al corpo libero, conquistando importanti punti nella corsa alle Olimpiadi di Tokyo Vanessa Ferrari è tornata! Dopo il gravissimo infortunio ai Mondiali del 2017, la ginnasta italiana ha messo la tappa di Coppa del Mondo di Melbourne nel mirino. Riuscita a rimettersi in sesto per l’evento australiano, non si è affatto accontentata di tornare in gara, ma ha pensato bene di prendersi ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari balza in testa alla classifica! Passo importante verso le Olimpiadi 2020 : Vanessa Ferrari è balzata in testa alla classifica di Coppa del Mondo per quanto riguarda il corpo libero. L’azzurra ha trionfato a Melbourne portando a casa 30 pesantissimi punti che le hanno permesso di agganciare Flavia Saraiva al comando (la brasiliana aveva trionfato a Cottbus nella gara di apertura ma non si è presentata in Australia). La Farfalla di Orzinuovi ha mosso un primo Passo in avanti verso la qualificazione alle Olimpiadi ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari IMPERIALE! La Regina vince in Coppa del Mondo - trionfo memorabile verso le Olimpiadi : La Regina è definitivamente tornata, ha confezionato un’autentica magia da stella indiscussa della Polvere di Magnesio, ha ruggito da vera Leonessa come ci ha abituato in una carriera fuori dal comune e ha trionfato da vera fuoriclasse qual è al suo magnifico rientro in gara dopo 500 giorni di assenza a causa della rottura del tendine d’Achille: Vanessa Ferrari ha vinto al coperto libero nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ...

Ginnastica - la notte di Vanessa Ferrari : la Regina per il colpaccio in Coppa del Mondo - la vittoria è alla portata : Vanessa Ferrari si sta preparando per affrontare la Finale al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo, la Farfalla di Orzinuovi salirà in pedana domani nella primissima mattinata italiana (attorno alle ore 07.00) con il chiaro obiettivo di vincere la gara. La bresciana si presenta con il primo punteggio di qualificazione (13.300), ha eseguito un buonissimo esercizio durante il turno preliminare e sembra avere un buon margine nei ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Vanessa Ferrari si esibirà per terza in finale. L’ordine di rotazione al corpo libero - programma e orari : Vanessa Ferrari si esibirà per terza nella Finale al corpo libero valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica: domenica 24 febbraio (attorno alle ore 07.00 italiane) la Farfalla di Orzinuovi scenderà in pedana a Melbourne (Australia) per andare a caccia della vittoria dopo aver ottenuto il miglior punteggio in qualifica. La bresciana ha tutte le carte in regola per inseguire il successo al suo grande rientro in gara ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e un rientro coi fiocchi al corpo libero : la vittoria in Coppa del Mondo è possibile! : Ora Vanessa Ferrari può dare l’assalto alla vittoria in Coppa del Mondo, la mattinata di qualificazione è stata estremamente confortante per l’azzurra che ha brillato al suo rientro in gara dopo 500 giorni: primo posto al corpo libero con un buon 13.300 e grande fiducia per la finale che andrà in scena domenica 24 febbraio (attorno alle ore 07.00 italiane). Doppio teso in apertura, Tsukahara in seconda diagonale, teso avanti con un ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Felice per il corpo libero - ho ancora dolore al tendine. Peccato per la trave” : Vanessa Ferrari è tornata da vera fuoriclasse dopo 500 giorni di assenza dalle pedane, la Farfalla di Orzinuovi si è cimentata nelle qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica e ha subito fatto la differenza: primo posto all’amato corpo libero e pass per la finale di domenica dove andrà a caccia della vittoria, a Melbourne (Australia) la bresciana insegue punti preziosi per la qualificazione alle ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : quando gareggia Vanessa Ferrari in finale? Data - programma - orario d’inizio e tv : Vanessa Ferrari si è qualificata alla Finale al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La bresciana ha stampato un ottimo 13.300 in qualificazione chiudendo al primo posto e domenica tornerà in pedana per inseguire la vittoria a 500 giorni dalla rottura del tendine d’Achille subita ai Mondiali ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : scocca l’ora di Vanessa Ferrari - l’attesa è finita! La Leonessa pronta a ruggire in qualifica : Finalmente ci siamo, la lunga attesa è finita e Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana. Aspettavamo questo momento da domenica 8 ottobre 2017 quando la nostra capitana si ruppe il tendine d’Achille durante la finale al corpo libero dei Mondiali di Montreal, sono passati esattamente 500 giorni da quel momento drammatico: molti pensavano che la carriera della più grande ginnasta vista alle nostre latitudini fosse finita con ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Vanessa Ferrari cerca punti per Tokyo 2020. Come si assegnano e quanto conta il podio : il regolamento : Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità andrà in scena a Melbourne (Australia) e verranno messi in palio punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la prima volta nella storia, alcuni pass verranno infatti assegnati tramite questa competizione: le atlete che saranno prime in classifica al ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : le avversarie di Vanessa Ferrari a Melbourne - azzurra favorita al corpo libero : Nel weekend del 21-24 febbraio andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riservata alle singole specialità, il circuito che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) incomincia a tutti gli effetti la stagione della Polvere di Magnesio e in pedana ci sarà anche Vanessa Ferrari, pronta per incominciare la propria rincorsa verso la rassegna a cinque cerchi. La 28enne torna in ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il ritorno di Vanessa Ferrari tra trave e corpo libero. Le condizioni di forma della bresciana : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riparte da Melbourne, in Australia andrà in scena il secondo atto della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: appuntamento dal 21 al 24 febbraio nella terra dei canguri, il palcoscenico ideale per il grande ritorno in gara di Vanessa Ferrari. La bresciana è assente dalle pedane da 500 giorni, da domenica 8 ottobre 2017 quando si infortunò durante la finale al corpo ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : una Campionessa Immortale pronta a rientrare - 500 giorni col cuore in gola e il sogno olimpico : Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana a 500 giorni dal brutto infortunio subito ai Mondiali 2017, la nostra capitana insegue la quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi e si è rimessa in gioco per puntare a Tokyo 2020. Caparbietà e coraggio non sono mai mancati alla Farfalla di Orzinuovi che dopo la rottura del tendine d’Achille patita a Montreal si è operata, ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione, è tornata in ...