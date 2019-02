Ginnastica | ritorno col botto per Vanessa Ferrari | oro al corpo libero in Coppa del Mondo

sportfair

(Di domenica 24 febbraio 2019)ha vinto in Australia l’oro al, conquistando importanti punti nella corsa alle Olimpiadi di Tokyoè tornata! Dopo il gravissimo infortunio ai Mondiali del 2017, la ginnasta italiana ha messo la tappa dideldi Melbourne nel mirino. Riuscita a rimettersi in sesto per l’evento australiano, non si è affatto accontentata di tornare in gara, ma ha pensato bene di prendersi l’oro aldopo 500 giorni di assenza dalle scene. Un successo quello in Australia che ha una doppia valenza dato che oltre a regalarle l’oro nella seconda tappa delladel, assegna anche dei punti nella corsa alla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nelle quali vuole essere protagonista assoluta. Ladunque balza in testa alla classifica di specialità dopo due tappe, adesso dovrà ripetersi a Baku e Doha ...