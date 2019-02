Gara sci di fondo a Macugnaga organizzata dallo Sci Club Valle Anzasca Fotogallery

Salto con gli sci oggi - Team Event maschile Mondiali 2019 (24 febbraio) : orario d’inizio e come vedere la Gara in tv : Dopo l’assegnazione del primo titolo iridato nella gara individuale dal trampolino grande di Innsbruck, il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci continua quest’oggi con la gara a squadre maschile in programma a partire dalle ore 14.45. Si preannuncia una competizione molto equilibrata e aperta anche ad un risultato a sorpresa, considerando la presenza di almeno cinque squadre in lizza per il podio e per il successo iridato. ...

Sci di fondo oggi - Team Sprint Mondiali 2019 (24 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in Gara : Tempo di Team Sprint ai Mondiali di sci di fondo 2019 in corso di svolgimento a Seefeld. Si tengono oggi, infatti, le due gare che assegneranno gli ori maschile e femminile della versione a squadre della gara più veloce del panorama fondistico. L’Italia si presenta al via sia con la coppia maschile che con quella femminile: gli uomini in gara saranno Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre tra le donne vedremo Greta Laurent e ...

500 Miglia Indianapolis - conto alla rovescia per Fernando Alonso : sarà in Gara col numero 66 : Fernando Alonso si sta preparando per disputare la 500 Miglia di Indianapolis, grande classica del motorsport che andrà in scena il prossimo 26 maggio sul mitico ovale dell’Indiana. Il due volte Campione del Mondo di F1, che lo scorso anno si impose anche nella 24 Ore di Le Mans e che poche settimane fa ha trionfato alla 24 Ore di Daytona, punta senza mezzi termini alla vittoria per completare la mitica Tripla Corona. Il 37enne sarà al ...

Sci alpino – Cambia il podio della discesa di Crans Montana : rivisti i tempi dopo la Gara - Lara Gut terza : Caos cronometro in discesa a Crans Montana: la svizzera Lara Gut è terza. rivisti i tempi dopo la gara, l’austriaca Schmidhofer scala in quarta posizione Cambia il podio della discesa della coppa del mondo femminile di sci a Crans Montana, vinta dall’azzurra Sofia Goggia davanti alla svizzera Joana Haehlen. Il terzo posto è stato assegnato all’altra sciatrice elvetica Lara Gut-Behrami, che era data come quarta in ...

LIVE Sci di fondo - Skiathlon Mondiali 2019 in DIRETTA : Johaug favorita tra le donne - più incertezza nella Gara maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Skiathlon valide per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 11.00 scatterà la gara femminile, seguita alle ore 12.30 da quella maschile. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e ...

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA PERFETTA : E’ PRIMA! Tra cronometri dispettosi e infortuni è una Gara infinita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta SOFIA GOGGIA, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : I cronometri non si fermano! Gara infinita : Sofia Goggia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta Sofia Goggia, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

Salto con gli sci oggi - Mondiali 2019 (23 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in Gara : Il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci entra nel vivo nella giornata odierna con l’assegnazione delle prime medaglie della manifestazione. Dopo lo svolgimento delle qualificazioni è infatti arrivato il momento della gara vera e propria per i migliori interpreti della disciplina sul trampolino grande HS130 di Innsbruck, sede delle prime due competizioni della kermesse iridata prima del trasferimento definitivo in quel di Seefeld. ...

Sci di fondo oggi - Skiathlon Mondiali 2019 (23 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in Gara : oggi saranno in palio altre medaglie ai Mondiali di sci di fondo, e a proporre i podi iridati saranno le due Skiathlon: a Seefeld oggi, sabato 23 febbraio, si terranno le competizioni che prevedono la prima parte in tecnica classica e la seconda in tecnica libera. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina ...

LIVE Salto con gli sci - Mondiali 2019 in DIRETTA : qualifiche HS 130 Innsbruck. Alex Insam e Sebastian Colloredo cercano di approdare alla Gara vera : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara individuale maschile valida per i Mondiali di Salto con gli sci 2019. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, il celebre trampolino HS 130 che ogni anno vede la disputa di una delle quattro prove della Tournée dei Quattro Trampolini. Comincia da qui l’avventura dei grandi favoriti di questa manifestazione, a partire da Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, già ...

Diciotti - Travaglio : “M5s deve Garantire voto di coscienza su salva-Salvini in Parlamento. Blindarlo è demenziale” : “Due anime nel M5s? Sì, ma non solo in Parlamento e nei vertici del partito, ma anche tra gli iscritti, i militanti e gli elettori. C’è, quindi, una trasformazione che non dipende da una scelta consapevole di rinunciare improvvisamente alla battaglia contro la casta, ma dal timore che possa cadere questo governo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e mezzo, su La7. E spiega: “Molti hanno ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 oggi (22 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in Gara : Comincia oggi l’avventura dei Mondiali di Salto con gli sci 2019, e parte da Innsbruck. Le qualificazioni della gara individuale maschile daranno il via a una rassegna che, dopo questo weekend, si sposterà a Seefeld per le gare femminili e per quella a squadre mista. I grandi favoriti cominceranno oggi a scoprire le loro carte. Sapremo in che stato di forma arriva il dominatore dell’annata, Ryoyu Kobayashi, ma anche a che punto sono ...

'Scia con bianca' - Gara promozionale a Capracotta sulle piste di Prato Gentile : L'obiettivo della manifestazione, che negli scorsi ha richiamato tantissimi appassionati degli 'scistretti', è quello di diffondere sempre più la pratica di questo meraviglioso sport, da sempre ...

Sci di fondo oggi - Sprint Mondiali 2019 (21 febbraio) : orari d’inizio e come vederle in tv. Tutti gli italiani in Gara : Ci saremo appena alzati da tavola quando potremo iniziare a tifare per il secondo trionfo iridato consecutivo di Federico Pellegrino: la prima gara ad assegnare medaglie è anche quella più attesa dall’Italia ai Mondiali di sci di fondo. A Seefeld oggi, giovedì 21 febbraio, si terranno le Sprint in tecnica libera: per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Federico Pellegrino, che parteciperà di diritto in qualità di campione ...