Francia-Usa-Cina amici di Al Sisi Dittatura e Regeni? Chi se ne frega

NUOVO PATTO Francia-GERMANIA/ "Usano l'Ue per i loro scopi" : Dopo il Trattato di Aquisgrana, Francia e Germania hanno firmato un manifesto con l'obiettivo di creare dei campioni industriali a livello europeo

Accusa di molestie sessuali per nunzio apostolico in Francia : E' finito nei guai mons. Luigi Ventura, nunzio apostolico in Francia, l'ambasciatore del Papa Oltralpe: la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su di lui - che pero' e' protetto dall'immunita' diplomatica - per molestie sessuali, diversi tentativi di "mano morta" (come riferisce Le Monde nella sua ricostruzione) nei confronti di un dipendente del Comune di Parigi. Stando a quanto riferisce il quotidiano, i fatti che vedono coinvolto mons. ...

Salvini : contento per polemica chiusa con la Francia : Roma, 15 feb., askanews, - 'Sono contento per polemica chiusa. Adesso rinnovo la richiesta d'incontro con il ministro francese agli Interni, con l'obiettivo di riportare in Italia alcuni dei 15 ...

Luigi Ventura - nunzio apostolico in Francia - accusato di «aggressioni sessuali» : Città del Vaticano ? Il nunzio apostolico a Parigi, monsignor Luigi Ventura è accusato di aggressioni sessuali su un funzionario comunale di Parigi, un giovane che lo avrebbe...

Gilet gialli - Di Stefano : Francia non tema - non sosteniamo chi usa violenza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Luigi Ventura - nunzio apostolico in Francia - accusato di 'aggressioni sessuali' : La prossima settimana si terrà al di là del Tevere la prima grande riunione tra tutti gli episcopati del mondo per fare il punto sulla questione degli abusi.

Il nunzio apostolico in Francia accusato di molestie sessuali «Importunato funzionario» : Luigi Ventura, 74 anni, in Francia dal 2009, è sotto inchiesta su segnalazione del municipio di Parigi perché avrebbe molestato un giovane dipendente del comune durante una cerimonia. Il nunzio potrebbe far valere lo status di diplomatico

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa dell’incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...

Di Battista : 'Francia chieda scusa per intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...

Giorgia Meloni infuriata contro il PD che ha chiesto scusa alla Francia : “Traditori - sono schifata” (VIDEO) : Giorgia Meloni infuriata contro il PD dopo la lettera di scuse spedita ai francesi Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sta facendo interagire tanti esponenti politici dell’opposizione, tra cui il PD che ha scritto una lettera di scuse alla Francia. Questa situazione non è andata a genio alla leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, che parla di tradimento. Secondo Giorgia Meloni, non dovrebbe esistere opposizione al ...

Toninelli : "Francia popolo amico - ma chieda scusa" : "E' una forza politica in corso di costituzione - ha sottolineato il ministro - E un gruppo di persone che si è opposto a un modo di fare politica che pensava principalmente alle élite. Mi pare che ...

Francia : Toninelli - "È popolo amico - ma deve chiedere scusa" : "Non sono preoccupato perché non c'è nessun tipo di scontro con la Francia. La Francia commise un grave errore nel 2011 e ne stiamo pagando le conseguenze noi italiani principalmente. E' un peccato che non chiedano scusa su quel grande errore che hanno commesso, ma quando dicono che noi e i francesi siamo cugini è vero. E' un popolo amico ma se si commettono degli errori bisogna chiedere scusa e si potrà rimediare". Lo ha detto il ministro ...

