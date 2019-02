FOTO Nuovo body dell’Italia di ginnastica artistica | presentato il leotard da prova

Chiara Ferragni - il nuovo tatuaggio per Leone conquista la rete | FOTO : Un angioletto con il volto del bambino avuto da Fedez. Ecco l'immagino dell'ultimo tattoo della fashion influencer

Pozzuoli - enorme incendio devasta l’Oasi naturalistica di Montenuovo e minaccia le case : persone in fuga [FOTO e VIDEO] : Un incendio e’ scoppiato nell’ oasi di naturalistica di Montenuovo, a Pozzuoli (Napoli). Le fiamme sono alimentate dal forte vento e potrebbero arrivare a minacciare abitazioni civili. La popolazione è in fuga. La Protezione civile della Regione Campania ha chiesto l’ intervento di due “Canadair”, ma è difficile che si possano alzare in volo visto il forte vento di grecale che soffia ad oltre 100km/h alimentando le ...

MotoGp – Dal logo Chupa Chups alla frase pungente e sicura di sè : il nuovo casco di Jorge Lorenzo [FOTO] : casco nuovo fiammante per Lorenzo: fuoco, lecca lecca e frasi piene di sè per la nuova stagione di MotoGp del maiorchino della Honda E’ tutto pronto sul circuito di Losail per gli ultimi tre giorni di test invernali di MotoGp. Ancora nessun pilota è sceso in pista in Qatar, ma il semaforo verde si è acceso e la sessione è ufficialmente iniziata. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che torna a guidare la sua nuova moto, la Honda, ...

Il nuovo iPhone avrà tre FOTOcamere e caricherà gli altri dispositivi senza fili : La porta di ricarica poi sarà sempre la Lightning nonostante il mondo Android e degli accessori si stia muovendo verso la Usb-C. A livello di novità Kuo parla di un nuovo Face Id , il sistema di ...

Pokèmon GO : Nuovo Raid - Cambio Squadra e FOTO GO : Importanti e interessanti novità in vista per Pokèmon GO, dal Raid dedicato al Pokèmon Leggendario Latias alla possibilità di cambiare la Squadra, a seguire tutti i dettagli. Nuovo Raid, Cambio Squadra e Foto Go per Pokèmon GO Iniziamo con il Nuovo Raid dedicato a Latias, il Pokèmon Leggendario di tipo Drago/Psico, introdotto da Game Freak nella Terza Generazione di Pokèmon. Il Raid ...

Reunion di Scandal nella nuova serie Whiskey Cavalier di ABC - prime FOTO di Bellamy Young e Scott Foley di nuovo insieme : Bellamy Young e Scott Foley danno vita ad una piccola Reunion di Scandal, la prima in una produzione televisiva dopo la fine del political drama di Shonda Rhimes lo scorso anno, in una nuova serie ABC, dal titolo Whiskey Cavalier. Girata tra Stati Uniti e capitali dell'Europa dell'Est, la serie di spionaggio debutta ufficialmente il 27 febbraio (anche se l'episodio pilota andrà in onda in anteprima già domenica 24 febbraio, immediatamente ...

Caso Icardi - nuovo pesantissimo tweet di Wanda Nara : nel mirino c’è ancora l’Inter [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente la stampa sui social, coinvolgendo anche la società nerazzurra nuovo pesantissimo attacco via social di Wanda Nara, questa volta nel mirino della moglie-agente di Icardi è finita la Gazzetta dello Sport insieme all’Inter. Dopo le rivelazioni della ‘Rosea’ circa un ultimatum presentato dalla coppia argentina nei confronti del club nerazzurro, la show girl sudamericana ha ...

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : morto un migrante. FOTO : Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando: morto un migrante. FOTO All'origine del rogo, scoppiato nella notte , forse un fuoco per scaldarsi. La vittima è il 29enne senegalese Moussa Ba. La Prefettura: "I migranti saranno spostati in altri alloggi". Nell'ultimo anno altri due incendi avevano provocato due ...

Sicuramente 5G il nuovo LG V50 ThinQ : @evleaks ce lo mostra (FOTO) : Riprendiamo il discorso incentrato su LG V50 ThinQ, che certamente, adesso possiamo dirlo senza timori referenziali, sarà compatibile con le reti 5G di prossima generazione, che in Italia sono ancora da mettere a punto per il lancio commerciale. A svelarcelo è stato l'ottimo Evan Blass, meglio conosciuto con lo pseudonimo di '@evleaks', che ha saputo anticiparci il design che caratterizzerà il terminale, in presentazione il prossimo 24 febbraio ...

Icardi nuovamente pungente sui social : spunta un nuovo misterioso post su Instagram [FOTO] : Icardi continua ad alimentare le polemiche? spunta un nuovo post sui social dell’attaccante argentino Mauro Icardi torna a far parlare di sè con un post social, continuando ad alimentare così le polemiche nate attorno al suo rapporto in apparente rottura con l’Inter. Dopo i continui commenti negativi pubblicati dai tifosi nerazzurri sotto il tweet della moglie-manager Wanda Nara il numero 9 argentino ha pubblicato una nuova ...

Selvaggia Roma cambia look : il nuovo taglio di capelli (FOTO) : Selvaggia Roma, nuovo taglio di capelli: ecco com’è adesso Selvaggia Roma ha deciso di dare un taglio al passato… e ai suoi capelli! Ha esibito su Instagram un nuovo look, che è piaciuto molto ai suoi follower. Un’acconciatura che risalta i suoi lineamenti e che fa parte di quel processo di trasformazione che ha avviato […] L'articolo Selvaggia Roma cambia look: il nuovo taglio di capelli (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Icardi-Juventus - il nuovo indizio di mercato arriva da Chiellini -FOTO- : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Mauro Icardi. Verità o fantacalcio? La sensazione è che il giocatore abbia rotto totalmente con l’Inter e il suo addio al club nerazzurro a fine stagione sembrerebbe esser ormai cosa certa. La Juventus osserva interessata e la sensazione è che Paratici possa prendere in […] More

In arrivo il nuovo singolo di Marco Carta - fuori Io ti riconosco dopo Una FOTO di me e di te : Io ti riconosco è il nuovo singolo di Marco Carta. L'artista sardo è tornato sui suoi social con una nuova notizia che ha interessato i fan, da mesi in attesa di novità che riguardano i suoi progetti discografici. Il ritorno è atteso per il 22 febbraio, data scelta per il rilascio del nuovo singolo Io ti riconosco che seguirà Una foto di me e di te, che ha annunciato a seguito del coming out fatto a Domenica Live al cospetto di Barbara ...

Hellboy : data di uscita - FOTO promozionali e nuovo poster : Hellboy, l’eroe semi-demone protagonista della fortunata serie di fumetti cult, tornerà sul grande schermo in un reboot attesissimo da milioni di fan. Diretto da Neal Marshall, Hellboy sarà distribuito in tutti i cinema italiani a partire dall’11 Aprile 2019. David Harbour, star dell’acclamata serie Stranger Things, vestirà i panni del protagonista. Dalle nuove foto promozionali possiamo già dare un’occhiata al look del villain della pellicola, ...