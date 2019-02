Forza Italia scommette | Cinque stelle sotto il 20%

Milano : Forza Italia a convegno per dire Sì Tav - Sì Sviluppo : Oggi dobbiamo rivendicarlo con orgoglio e lo dobbiamo rivendicare come tratto distintivo della nostra battaglia politica. Oggi e domani. Perché noi non avremmo avuto dubbi se fossimo stati al governo,...

Roberto Formigoni - al convegno di Forza Italia scatta l’applauso per l’ex governatore in carcere per corruzione : Condannato in via definitiva per corruzione, circondato dalla stima e dall’affetto (con polemiche per la carcerazione) di gran parte dei politici amici e non. E non solo sui social. Così a Milano, questa mattina, un lungo applauso è stato rivolto a Roberto Formigoni, da ieri nel carcere di Bollate per scontare 5 anni e 10 mesi dopo la sentenza della Cassazione, dal pubblico presente al convegno sulle infrastrutture organizzato da Forza ...

Basket - Pagelle Italia-Ungheria - Qualificazioni Mondiali 2019 : Della Valle e Aradori protagonisti - Sacchetti esalta la Forza del gruppo : L’Italia supera senza alcuna difficoltà una Ungheria decisamente modesta e conquista la meritata qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, che si terranno in Cina ad inizio settembre. Esito dell’incontro mai in discussione, con la Nazionale azzurra sempre padrona del campo fino all’eloquente punteggio finale di 75-41. Ottima prestazione di squadra degli uomini di Meo Sacchetti che riportano l’Italia nella rassegna ...

La Lega resta in testa Forza Italia ancora su : ecco l'ultimo sondaggio : Secondo l'ultima rilevazione di Emg Acqua per Agorà su Rai Tre, la Lega resta saldamente in testa nelle intenzioni di voto con il 30,7 per cento. Per il Carroccio però va registrato un calo dello 0,7 ...

Mafia : soldi alla famiglia di Messina Denaro. Indagato anche deputato Forza Italia : I Carabinieri hanno fermato con l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione gli imprenditori Calogero Luppino, di Campobello di Mazara, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto di Castelvetrano, ...

Business scommesse in cambio di soldi ai clan - arrestati 3 imprenditori. Indagato per corruzione deputato Forza Italia - : La rapidissima ascesa imprenditoriale di Calogero Jonn Luppino nel mondo delle scommesse aveva alle spalle il sostegno dei clan di Castelvetrano e Mazara del Vallo. Indagato il deputato Pellegrino per supporto in campagna elettorale

Sondaggi - Lega primo partito (ma in calo) al 30 - 7%. Risalgono M5s e Forza Italia. Soffre il centrosinistra : Pd scende a 17 - 9% : Lega primo partito, ma in calo rispetto alla scorsa settimana, e il Movimento 5 stelle in leggera risalita. Continua, invece, a perdere punti il partito democratico. In crescita anche Forza Italia, che supera il 10%. Sono i risultati dell’ultimo Sondaggio Emg Acqua, presentato ad Agorà su Rai Tre. Se si votasse oggi le due forze di governo raggiungerebbero insieme il 55,5%. Il 30,7% degli intervistati ha detto di preferire il partito ...

Sondaggi Emg per Agorà. Lega prima - ma in flessione. Rifiatano M5S e Forza Italia : Lega primo partito, ma in calo. M5S in modesta ripresa. Forza Italia che riprende ossigeno, il Pd che conferma tutte le sue difficoltà. Queste le rilevazioni del Sondaggio Emg Acqua per Agorà, su Raitre.Si andasse a votare domani i due alleati di Governo prenderebbero il 55,5% delle preferenze, in calo di mezzo punto rispetto allo scorsa settimana. Nelle intenzioni di voto, la Lega si conferma primo partito al 30,7%, ma registra ...

Mafia : soldi a famiglia di messina denaro. Indagato anche deputato Forza Italia : I Carabinieri hanno fermato con l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione gli imprenditori Calogero Luppino, di Campobello di Mazara, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto di Castelvetrano, ...

Formigoni condannato - Forza Italia : "Dispiaciuti per Roberto" : 'Sono umanamente dispiaciuto per Roberto' . Silvio Berlusconi commenta così la sentenza di condanna a Roberto Formigoni : l'ex presidente della regione Lombardia è stato condannato a 5 anni e 10 mesi ...

Parco archeologico siciliano : la nota di Forza Italia Scicli : I consiglieri comunali di Forza Italia Scicli replicano alle dichiarazioni della maggioranza sulla questione relativa al 21esimo Parco archeologico

Conte : “Nessuna manovra correttiva”. Pd e Forza Italia lo attaccano : “Staccato da realtà - continuate a raccontare bugie” : “Non ravvisiamo alcuna necessità di una manovra correttiva anche in ragione delle misure prudenziali che abbiamo introdotto nella legge di bilancio”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte rispondendo durante il Question time in corso in Senato. “Il governo vuole disinnescare le clausole Iva per il 2020 e 2021 e lo ha già fatto per il 2019. Allo stesso modo ci stiamo adoperando per i prossimi anni confidando ...

Otto e Mezzo - Silvio Berlusconi la spara grossissima : "Quanti voti prende Forza Italia alle Europee" : Questa volta Silvio Berlusconi l'ha sparata grossa. Anzi grossissima. Come è noto, va da tempo dicendo che gli Italiani sono "impazziti" perché hanno consegnato il Paese al M5s. Toni certo durissimi, anche se è piuttosto difficile dargli torto sul punto in questione. E il Cav, ospita di Lilli Gruber

Otto e Mezzo - Silvio Berlusconi la spara grossissima : 'Quanti voti prende Forza Italia alle Europee' : Questa volta Silvio Berlusconi l'ha sparata grossa. Anzi grossissima. Come è noto, va da tempo dicendo che gli Italiani sono 'impazziti' perché hanno consegnato il Paese al M5s. Toni certo durissimi, ...