Fiorentina-Inter 3-3 | streaming tv | quote e pronostico

Calcio - Serie A 2019 : Fiorentina-Inter 3-3. Gara pirotecnica - VAR protagonista e pari viola oltre il 100'! : Potrebbe essere romanzata la sfida andata in scena questa sera tra Inter e Fiorentina nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di Calcio: finisce 3-3 tra viola e nerazzurri, ma sono numerosi i ricorsi al VAR dell’arbitro Rosario Abisso, e nel concitato finale i padroni di casa trovano il pari ben oltre il 100′ di Gara. Nel primo tempo partenza pirotecnica con il gol per i padroni di casa al 1′ di Simeone ed il ...

Pagelle Fiorentina-Inter 3-3 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA INTER – Partita infinita così come le emozioni e le polemiche fino all’ultimo secondo di questa partita. Termina dopo 113 minuti, ma inizia subito con un gol: per la Fiorentina segna subito Simeone con deviazione decisiva di De Vrij. Risposta Inter con Vecino al 6′ che tira al volo e batte Lafont. Al […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Inter 3-3, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie ...

Inter viola di rabbia - la Fiorentina fa 3-3 nel recupero : scandalo Var al Franchi : Altro che Oscar, è la notte del.. Var: l’Inter beffata sul finale, al Franchi finisce 3-3 dopo 102 minuti di gioco Una partita infinita, che farà discutere, quella di questa sera al Franchi di Firenze. Un inizio col botto, con due reti in soli sei minuti, e diversi stop per consultare il Var, che hanno portato il match fino al 13′ di recuper. Ed è proprio nel recupero che è accaduto l”impensabile: tutti i tifosi ...

VIDEO Fiorentina-Inter 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. VAR protagonista a Firenze : L’Inter pareggia in casa della Fiorentina per 3-3 nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di calcio: partenza pirotecnica con il gol al 1′ di Simeone ed il pareggio di Vecino al 6′ (confermato al VAR). Al 40′ sorpasso ospite con Politano, poi al 53′ rigore trasformato da Perisic (ancora consultato il VAR). I padroni di casa accorciano al 60′ con Biraghi, ma l’arbitro annulla dopo aver ...

Posticipo serie A - Fiorentina-Inter 3-3 : 22.35 Rocambolesco pari al 'Franchi'. Pronti-via, Chiesa centra per Simeone che tocca male e trova le gambe di De Vrij per l'autogol: sono passati 17".Al 6' pari nerazzurro con l'ex Vecino che riceve l'imbucata di Nainggolan. Gerson sciupa un'ottima chance, poi cresce l' Inter e passa al 40' con Politano che si accentra e batte Lafont. Rigore (con Var a pizzicare il mani di Edimilson) per il tris siglato da Perisic (51'). Muriel riapre tutto ...

Fiorentina Inter - non è gol di Simeone ma autorete di de Vrij : Tanto rapido, quanto difficile da decifrare. Il gol segnato dalla Fiorentina contro l'Inter in apertura di match al Franchi porta con sé un primato e un punto Interrogativo. Dal 2004-2005, infatti non ...

Wanda punge ancora l’Inter? La ‘verità’ del post social della moglie di Icardi poco prima di Fiorentina-Inter [FOTO] : Wanda Nara ancora pungente sui social, ma questa volta si tratta di una ‘risposta’ alla cognata Ivana L’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora raggiunto un punto d’incontro per proseguire insieme, risolvendo del tutto gli ‘screzi’ che hanno inasprito tutta la vicenda. Intanto, a mettere ancora più pepe alla situazione ci pensa la sorella di Mauro Icardi, Ivana, che non ha mai nascosto il suo ...

