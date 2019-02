F1 | Montezemolo senza peli sulla lingua | stilettata a Binotto sul nuovo ‘Rosso Ferrari’

sportfair

(Di domenica 24 febbraio 2019) L’ex presidente del Cavallino ha commentato la nuova livrea della SF90, esprimendo il proprio punto di vista Tifoso della Ferrari fino al midollo, maquando c’è da muovere una critica. Luca Cordero diha analizzato la nuova SF90, esprimendo un proprio parere negativolivrea della monoposto affidata a Vettel e Leclerc, troppo opaca secondo l’ex numero uno del team di Maranello.AFP/LaPresseIntervistato da Tuttosport,non ha usato mezze misure: “il Rosso Ferrari secondo me è sacro, è un marchio nel mondo e perciò non mi piace molto. È come toccare il colore di una bandiera, non mi convince la storia che così facendo si sia risparmiato qualche etto di peso. Però se tutto questo dovesse portare a un successo tanto atteso, allora me ne farei una ragione. Sarei disposto a mettere da parte il dispiacere ...