Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla

Izzo e Iago Falque mandano in estasi il Torino : i granata sempre più vicini all’Europa League : Il Torino supera 2-0 l’Atalanta con Izzo e Falque e l’aggancia al 6° posto Il Torino supera 2-0 l’Atalanta nell’anticipo del 25esimo turno di Serie A e aggancia, a quota 38, gli stessi nerazzurri e la Lazio al 6° posto in classifica, alimentando le proprie chance di qualificarsi per l’Europa League. A decidere la sfida dell’Olimpico-Grande Torino le reti, una per tempo, di Izzo e Iago Falque. Tano ...

Europa League - sorteggio ottavi : Inter e Napoli contro Eintracht e Salisburgo : L’urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Apparentemente non è andata così male alle italiane, infatti Inter e Napoli hanno evitato gli spauracchi inglesi (Chelsea e Arsenal) e il Siviglia. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte e il Salisburgo, rispettivamente per Inter e Napoli, rappresentano degli ostacoli da non sottovalutare se l'obiettivo delle formazioni italiane è quello di voler arrivare alla ...

Europa League : ecco i sorteggi degli ottavi di finale : Il tabellone dei sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League, dove Inter e Napoli se la dovranno vedere con Eintracht Francoforte e SalisburgoEuropa League / INTER / NAPOLI – Nella giornata di ieri si sono tenuti i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League, che avrà come appendice la finale di Baku. Per le italiane non si può certamente parlare di un’urna fortunata: l’Inter di Luciano Spalletti, dopo aver ...

De Laurentiis stuzzica l’ex tecnico : “Napoli-Chelsea in Europa League? Se Sarri resiste…” : Aurelio De Laurentiis ha punzecchiato l’ex partenopeo Sarri parlando di un’ipotetica finale contro il suo Chelsea in Europa League Una finale Napoli-Chelsea in Europa League “sarebbe divertente, se Sarri resiste perché no?”. Lo dice Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky, precisando che “io non posso che augurare a Sarri di resistere e di fare bene“. Parlando dell’ex tecnico del Napoli, ora in ...

Europa League : alla scoperta del Salisburgo - l'avversario del Napoli : Secondo i dati offerti da Transfermarkt, grazie a questa politica la società ha tirato su circa 123 milioni di euro di plusvalenze solo negli ultimi tre anni. E adesso, dopo aver strapazzato il ...

Europa League - Sarri ed il suo ex Napoli favoriti per la vittoria del titolo : Europa League: Chelsea e Napoli sono di certo tra le squadre favorite per la vittoria della competizione, le quote Due squadre insidiose, ma entrambe alla portata di Napoli e Inter. I sorteggi per gli ottavi di Europa League hanno portato agli azzurri il Salisburgo, mentre Spalletti e i suoi se la vedranno con l’Eintracht Francoforte. Le premesse sono buone sul tabellone Snai, dove il passaggio del turno dei partenopei si gioca a ...

Razzismo - l'Uefa indaga sul comportamento dei tifosi Lazio dopo il match di Europa League : Doppia inchiesta della Uefa sulla Lazio dopo la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League giocata a Siviglia. Secondo l'articolo 14 del codice disciplinare Uefa, il massimo organismo ...

Europa League - Eintracht-Inter è già sold out : "Biglietti comprati al buio" : "Un entusiasmo senza precedenti". Forse la sintesi dell'annuncio sul sito dell'Eintracht Francoforte, che il 7 marzo ospiterà in casa l'Inter per la partita di andata degli ottavi di Europa League , ...

Europa League - le quote per il passaggio agli quarti di Inter e Napoli : Gli azzurri hanno sfidato club austriaci una sola volta, in Coppa delle Fiere, superando il Wiener Sport-Club. L'ultima volta che ha disputato gli ottavi nella competizione, il club campano è passato ...

Inter-Eintracht Europa League - tedeschi imbattuti nella competizione : INTER EINTRACHT Europa League – L’infinito duello calcistico tra Germania e Italia metterà in scena a marzo una nuova puntata quando l’Inter sfiderà l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Europa League. L’urna dell’Uefa ha regalato ai nerazzurri un avversario forse poco blasonato ma che contro le italiane non perde da oltre un decennio. L’Inter, […] L'articolo Inter-Eintracht Europa ...

Napoli-Salisburgo Europa League - ecco chi sono gli avversari di Ancelotti : NAPOLI SALISBURGO Europa League – Negli ottavi di Europa League, il 7 e il 14 marzo, il Napoli dovrà affrontare il Salisburgo di Marco Rose. La squadra di Ancelotti ha evitato il Chelsea e l’Arsenal, ma ora dovrà vedersela con il capocannoniere Moanes Dabour. Il Salisburgo è stato fondato il 13 settembre 1933 e si […] L'articolo Napoli-Salisburgo Europa League, ecco chi sono gli avversari di Ancelotti proviene da Serie A News ...

L'urna di Europa League è benevola : il Napoli pesca il Salisburgo : Si è concluso il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. A Nyon L'urna ha regalato avversari diffcili ma non proibitivi per Napoli e Inter. La squadra di Ancelotti...

Il Salisburgo è l'avversaria del Napoli degli ottavi di Europa League : le cose da sapere : Grande ritmo e grande pressing. Da quando la Red Bull ha preso in mano la squadra sono arrivati 9 titoli nazionali negli ultimi 12 anni, e l'ascesa continua anche in Europa. Lo scorso anno Lazio ...

Europa League : nei sorteggi l'Inter pesca il Francoforte - il Salisburgo per Ancelotti : Alle ore 13.00 di oggi si sono tenuti a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale di Uefa Europa League, la seconda competizione per importanza in Europa. Ad approdare agli ottavi sono state 16 squadre di cui: 3 spagnole, 2 inglesi, 2 italiane, 2 russe, 2 ucraine, una austriaca, una tedesca, una ceca, una portoghese e una francese. Il Napoli e l'Inter dopo aver battuto in scioltezza rispettivamente Zurigo e Rapid Vienna si trovano dunque agli ...