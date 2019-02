Elezioni Sardegna | affluenza in leggera crescita | alle 12 ha votato il 16 | 7%

Elezioni regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...

Elezioni Sardegna - alle 12 affluenza al 16 - 7%. Salvini rompe il silenzio elettorale - Di Maio : “Andate a votare” : Mentre continuano le proteste dei pastori per il prezzo del latte, la Sardegna è chiamata alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione. L’affluenza alle 12 era del 16,7 per cento, in lieve aumento rispetto alle precedenti Elezioni. Nel 2014 alla stessa ora aveva votato il 14,5 per cento degli aventi diritto. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Cagliari, dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari ...

Elezioni in Sardegna : assalto a una cisterna del latte e Salvini e Di Maio violano il silenzio : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...

Elezioni regionali Sardegna - Salvini rompe di nuovo il silenzio elettorale. Letta : “Indegno” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rompe di nuovo il silenzio elettorale: dopo le regionali in Abruzzo, il leader della Lega invita a votare il suo partito anche in occasione delle regionali in Sardegna, con post sui social network e dichiarazioni durante un appuntamento elettorale. Protesta l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta: "Sono l’unico a trovare indegno tutto ciò?".Continua a leggere

Elezioni Sardegna - Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale : A urne aperte, come in Abruzzo, Matteo Salvini ci riprova e su Facebook rompe il silenzio elettorale in Sardegna. L'isola è chiamata al voto per le regionali, dalle 6:30 di questa mattina fino alle 22. "Oggi vota Lega" scrive, e rispondono entusiasti militanti e elettori leghisti. Ma il comportamento scorretto di Matteo Salvini ha destato anche numerose critiche da parte degli oppositori.La pagina ufficiale del ministro dell'Interno ...

Pastori assaltano cisterna del latte in Sardegna nel giorno delle Elezioni : Un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato poco dopo le 9.30 a Orune, nel Nuorese. L'assalto è stato organizzato dai Pastori che protestano per il prezzo del latte, anche nel giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, quest'ultimi indagano sul caso. Secondo quanto si apprende, l'autista è stato costretto a scendere dal mezzo e a sversare il latte sull'asfalto.

Elezioni Sardegna 2019 - urne aperte dalle 6 - 30. Assalto armato a una cisterna di latte : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna , dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri ...

Elezioni in Sardegna : al voto fra tensioni e un occhio agli equilibri nazionali : Il voto per le Elezioni regionali in Sardegna si è aperto oggi, domenica 24 febbraio, alle ore 6.30. Gli elettori dell'isola, potranno recarsi alle urne fino alle ore 22 per scegliere il loro candidato alla presidenza del Governo regionale sardo. Elezioni regionali Sardegna: chi sono i candidati I candidati in corsa per guidare la prossima giunta regionale in Sardegna sono 7. Tra i nomi spicca l'attuale Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, 43enne ...

