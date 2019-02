Elezioni Sardegna | affluenza in crescita | alle 19 ha votato il 43 | 78%

Elezioni Regionali Sardegna 2019 : exit poll e risultati in tempo reale : I primi exit poll delle Elezioni Regionali in Sardegna saranno diffusi dal consorzio Opinio e resi noti nel corso dello speciale del Tg3, in onda a partire dalle 21:30. Lo spoglio comincerà domani mattina alle 7, quando sarà possibile seguire le proiezioni su dati reali, mentre i risultati finali sono attesi per le 10 di lunedì.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - alle 19 affluenza al 43 - 78%. Salvini rompe il silenzio elettorale per 2 volte - Di Maio : “Andate a votare” : La Sardegna si presenta alle urne per scegliere il presidente di Regione. Le urne sono aperte fino alle 22 e alle 19 l’affluenza è stata del 43,78%, in leggero rialzo rispetto al 2014 alla stessa ora (41,2%). Cinque anni fa, alla fine andarono a votare il 52,2 per cento degli aventi diritto al voto. Anche oggi e nonostante le operazioni elettorali, i pastori sardi hanno continuato la protesta del latte e un gruppo armato ha assaltato una ...

Elezioni in Sardegna - dopo la protesta dei pastori cresce l'affluenza : alle 19 è al 43 - 7% : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...

Exit poll e risultati Elezioni regionali Sardegna : dove seguirli : Si chiuderanno alle 22 i seggi in Sardegna, dove si vota per l'elezione del presidente di Regione. I candidati favoriti sono tre: Christian Solinas per il centrodestra, Massimo Zedda per il centrosinistra e Francesco Desogus per il Movimento 5 Stelle. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle 7 di lunedì mattina, ma nella serata di domenica ci saranno i primi Exit poll.Continua a leggere

Elezioni in Sardegna : gli speciali della Rai - : Infine su Rai1 , nella seconda serata del lunedì a partire dalle 23.45, Bruno Vespa condurrà uno Speciale Porta a Porta dedicato ai temi dell'attualità politica, con ospiti e commenti sui risultati ...

Elezioni Sardegna - affluenza in leggera crescita : alle 12 ha votato il 16 - 7% : L?appello elettorale di Matteo Salvini mentre i sardi sono ai seggi: «Se pensate anche voi che sia una buona idea ripopolare la Sardegna con gli immigrati (!), come vorrebbe un assessore...

Elezioni regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...