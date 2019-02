Elezioni | gli europeisti cattolici puntano su Graziano

Elezioni in Sardegna : al voto fra tensioni e un occhio agli equilibri nazionali : Il voto per le Elezioni regionali in Sardegna si è aperto oggi, domenica 24 febbraio, alle ore 6.30. Gli elettori dell'isola, potranno recarsi alle urne fino alle ore 22 per scegliere il loro candidato alla presidenza del Governo regionale sardo. Elezioni regionali Sardegna: chi sono i candidati I candidati in corsa per guidare la prossima giunta regionale in Sardegna sono 7. Tra i nomi spicca l'attuale Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, 43enne ...

Elezioni Sardegna 2019 - come si vota. Spoglio e orari : Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2019 in Sardegna , dove si decide il governatore, si rinnova la giunta e il consiglio regionale. Una sfida locale, i cui risultati saranno però letti ...

Risultati regionali Sardegna 2019 - chi ha vinto le Elezioni e consiglieri eletti : Risultati regionali Sardegna 2019, chi ha vinto le elezioni e consiglieri eletti Domenica 24 febbraio 2019 è il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Gli elettori sardi saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio Regionale ed eleggere il nuovo Governatore. Si vota dalle 7 alle 22, ma lo spoglio non comincerà subito dopo la chiusura delle urne, bensì la mattina dopo. Lunedì 25 febbraio si conosceranno quindi i Risultati delle ...

Elezioni Sardegna 2019 in tv - tutti gli speciali : non c'è la MaratonaMentana - ma c'è la Maratona Videolina : Elezioni Regionali in Sardegna 2019, l'attesa è finita: si vota domenica 24 febbraio dalle 6.30 alle 22.00. Lo spoglio inizierà lunedì mattina alle 7.00, motivo per il quale Enrico Mentana non ha predisposto una delle sue Maratone notturne col TgLa7. A coprire per la rete gli aggiornamenti dello spoglio tutti i programmi informativi di lunedì mattina, da Omnibus a Coffee Break, passando per L'Aria che Tira.prosegui la letturaElezioni ...

In due contro Netanyahu : in Israele le Elezioni più incerte degli ultimi 10 anni : E questo, al di là di tutto, anche dell'economia, è l'argomento che fa ancora presa sugli elettori israeliani. Sicuri di vincere, i due aspiranti leader hanno annunciato che presenteranno una lista ...

Latte - gli allevatori - oggi da Centinaio - pronti a bloccare le Elezioni. 'Buttati 3 mln di litri' : Gli allevatori saranno ricevuto oggi al ministero dell'Agricoltura dal ministro Gian Marco Centinaio, per esporre la loro controproposta sul prezzo del Latte. L'obiettivo è quello di ottenere subito ...

Elezioni Sardegna - Berlusconi - Meloni e Salvini oggi insieme a Cagliari. Per i grillini si profila un'altra disfatta : oggi i tre tenori del centrodestra - Berlusconi, Meloni e Salvini - insieme a Cagliari chiudono la campagna elettorale del Centrodestra per le Regionali in Sardegna. I pronostici dicono che il loro ...

Napoli - Tafuri presidente degli avvocati : 'Elezioni tormentate - ora coesione' : L'avvocato civilista Antonio Tafuri, 53 anni, patrocinante in Cassazione, è il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli: nella sua prima seduta di questo pomeriggio, il ...

Elezioni ISOLA DEL LIRI Marco Viscogliosi scende in campo con Diego Mancini e illustra l'ambizioso programma : Lo scopo è quello di espandere la spesa pubblica favorendo l'economia locale, senza ricorrere al debito bancario o parabancario, che comporta limiti nell'erogazione e soprattutto interessi. Grazie a ...

Berlusconi : "La crisi economica porterà gli italiani a Elezioni anticipate" : "Gli italiani non continueranno a tenere gli occhi chiusi e si accorgeranno di quello che sta accadendo"

Elezioni e problemi legati alla professione - gli avvocati di Lecce si confrontano : L'incontro durato poco meno di 3 ore ha toccato i punti salienti dei problemi dell'avvocatura, anche in vista delle Elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Chi sono gli alleati del Movimento 5 stelle alle Elezioni europee? : Luigi Di Maio alla presentazione dell’alleanza per le elezioni europee. (foto: Stefano Montesi – Corbis/Corbis via Getty Images) Luigi Di Maio ha sciolto la riserva. Il Movimento 5 stelle si presenterà alle elezioni europee di maggio in un’alleanza formale con il partito croato anti-sfratti Zivi Zid, coi polacchi di Kukiz 15, i finlandesi di Liike Nyt e i greci di Akkel. Restano fuori dal gruppo, almeno per ora, i gilet ...