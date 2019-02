El Hilali al Chiasso: il centrocampista era rientrato al Milan dopo il prestito al Matera

milanworld

(Di domenica 24 febbraio 2019) Mattia Elsi trasferisce in Svizzera. Ilitalo-marocchino,anzitempo dalal, ha deciso di lasciare ile di siglare un nuovo contratto fino al 2021 con ilIl 21enne era stato un perno della Primavera rossonera, dove ha militato per ben quattro stagioni, dal 2014 al 2018. Nella sua esperienza tra le giovanili, Elha collezionato 88 presenze, molte delle quali da capitano.Nella stagione in corso, il giocatore ha giocato pochissimo con la maglia del, soprattutto a causa delle vicende societarie della società lucana, che è stata da poco esclusa dal campionato di Serie C perché non in regola. Ad ogni modo, ilpotrà schierare Elsolo a partire dalla prossima stagione, come prevede il regolamento della federazione calcistica svizzera.L'articolo Elal: ilera ...