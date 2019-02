Egitto | Conte rilancia il ruolo dell’Italia

Il premier Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Il caso Regeni è una ferita ancora aperta. Lo sarà finché non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà“, ...

Regeni - Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Una ferita ancora aperta. Lo sarà finché il caso non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ...