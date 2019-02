Educazione ambientale tramite l' arte con i ragazzi dell' Istituto salesiano di Soverato

"Libri come rifiuti" - dietrofront a Corato : coperti i manifesti di 'Educazione ambientale' : Il Comune cancella l'immagine che ritraeva da un lato un libro in carta e inchiostro, e dall'altro un'edizione digitale per e-book e tablet, che aveva scatenato le proteste: "Ci scusiamo"

Corato - libri come rifiuti : bufera social sulla pubblicità per l’Educazione ambientale : Sul manifesto affisso dall’ASIPU (Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità) nel comune pugliese da un lato un libro, dall'altro un tablet. Poi l'appello: "Preferisci i prodotti durevoli con minore impatto sull'ambiente. Produrre meno rifiuti - si legge - è una tua scelta". Ed è polemica sui social.Continua a leggere

'La mia scuola verso rifiuti zero' - l'Educazione ambientale nelle scuole di Grottammare : ... del riuso dei materiali e del riciclo e di far conoscere il pacchetto europeo sull'economia circolare. "Con 'La mia scuola a rifiuti zero' " spiega l'assessore alla Sostenibilità ambientale, ...

A Corato i libri come rifiuti : cultura in rivolta per la campagna comunale di Educazione ambientale : Il libro considerato come un rifiuto qualsiasi. Roba da evitare, per prevenire l'inquinamento. Quasi fosse una forchetta o una delle stoviglie in plastica messe al bando dalle amministrazioni comunali ...

Viva il lupo : progetto Wwf di Educazione ambientale in 2 Parchi : Si occupa della convivenza fra lupo e attivita’ umane e mira a rilanciare le attivita’ di educazione ambientale nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dai terremoti del 2016, il progetto del Wwf “Viva il lupo, valorizzazione della biodiversita’ per una pedagogia della natura tra conflitto e resilienza”, risultato primo, fra 45, al bando del ministero ...

Centro di Educazione ambientale ad Ispica : Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche. E' l'obiettivo del Centro educazione ambientale di Ispica.

“Nauticinblu” : giunge Messina il progetto di Educazione ambientale di Marevivo : Dopo Palermo e Milazzo, mercoledì 13 febbraio giunge Messina, presso l’istituto Nautico Caio Duilio, il progetto di educazione ambientale di Marevivo “Nauticinblu”. Il progetto a Messina viene realizzato grazie al sostegno del gruppo di navigazione Caronte&Tourist. L’iniziativa organizzata in moltissimi istituti nautici italiani punta al coinvolgimento degli studenti con l’obiettivo di trasferire a loro, che diverranno i futuri ...

“La Ricchezza della Vita” : al via il percorso di Educazione ambientale su Natura e Biodiversità nello Stretto di Messina : Iniziato martedì 5 febbraio 2019 il percorso di Educazione Ambientale su Natura e Biodiversità nello Stretto di Messina “La Ricchezza della Vita” con il patrocinio del Comune di Messina e del Laboratorio InFEA di ARPA Sicilia. Nelle 2 giornate previste il 5 e 12 febbraio 2019 sono interessate le prime classi della Scuola Media dell’I.C. nei plessi di Giampilieri e Ponte Schiavo e saranno partecipi del Progetto la Referente del ...

Educazione ambientale nelle scuole - le iniziative "promosse" : L'iniziativa prevede che gli studenti delle classi terze classi della scuola secondaria di primo grado seguano un percorso di approfondimento inserito nell'insegnamento delle materie di scienza e ...

L’Educazione ambientale coinvolge i futuri professionisti del mare : l’Associazione Marevivo scende in campo : Dopo Palermo, mercoledì 6 febbraio giungerà a Milazzo (ME), presso l’istituto Nautico Leonardo Da Vinci, il progetto di educazione ambientale di marevivo NAUTICINBLU, che coinvolgerà a partire dal 13 febbraio anche gli studenti di Messina e dal 6 marzo quelli di Catania. Il progetto a Milazzo viene realizzato grazie al sostegno del gruppo di navigazione Caronte&Tourist. L’iniziativa si svilupperà in tutta Italia e coinvolgerà oltre 1.500 ...