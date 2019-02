Ecco quale malattia colpì Ronaldo negli anni d’oro della sua carriera | se è ingrassato

Del Piero - rivelazione shock : “Ho acquistato un club” - Ecco quale : DEL Piero – Alessandro Del Piero mai banale, soprattutto stavolta con un annuncio destinato a fare il giro del mondo. L’ex capitano della Juventus ha infatti rivelato di essere, ormai da qualche mese, proprietario di un piccolo club americano. La ‘confessione’ è arrivata con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Del Piero ha […] More

Carenza di sonno e stanchezza : Ecco quale potrebbe essere la causa : Esiste una correlazione tra disidratazione, Carenza di sonno e stanchezza. Uno studio dei ricercatori della Penn State University dimostra che gli adulti che dormono solo sei ore la notte, invece delle otto consigliate, possano avere maggiori probabilità di essere disidratati. E’ quanto riporta In a Bottle in un focus sul rapporto tra salute e corretta idratazione. La ricerca è stata condotta su oltre 20mila adulti americani e cinesi. Coloro che ...

Pasquale Tridico - Ecco idee e teorie del prossimo presidente dell'Inps al posto di Tito Boeri : Il risultato secondo il documento vicino al Movimento 5 Stelle? "Una minore produttività dell'economia italiana". "L'unico fattore parzialmente positivo, cioè la modesta crescita dell'occupazione tra ...

Milan : Piatek batte un altro record - Ecco quale : Dopo la doppietta realizzata nel 3-1 contro l’Atalanta, l’attaccante del Milan Krysztof Piatek batte l’ennesimo record della sua stagioneMilan / Piatek – Serata da ricordare per il Milan di Gattuso, che ha stravinto lo scontro diretto contro l’Atalanta per 3-1, dimostrando una grande forza di carattere e di solidità, soprattutto nel secondo tempo. Il grande protagonista della sfida dell’Atleti Azzurri è ...

Il Magnesio fa dimagrire : Ecco perché e quale scegliere tra cloruro e supremo per perdere peso : Il Magnesio è un minerale fondamentale nella nostra dieta e fondamentale per il nostro organismo. L’importanza di questo minerale è tale perché è responsabile del metabolismo di carboidrati, delle proteine e dei grassi, ma è fondamentale anche per il benessere del nostro sistema nervoso e del nostro cervello. Il Magnesio è vitale per il nostro organismo, poiché è il responsabile di oltre 300 reazioni biochimiche, che sono necessarie per il ...

Ma quale lavoretto : Ecco l'identikit dei fattorini delle app di Milano : Uno studio dell'università Statale traccia l'identikit dei fattorini milanesi: per la maggior parte sono stranieri e vivono solo di consegne

Ma quale lavoretto : Ecco l’identikit dei fattorini delle app di Milano : fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Sono in maggioranza giovani tra i 22 e i 30 anni, maschi, di origine straniera e le consegne a domicilio sono la loro prima, e spesso unica, fonte di reddito. È questo l’identikit dei fattorini delle app di food delivery che lavorano a Milano. A tracciarlo i risultati di una ricerca condotta da due docenti dell’Università degli studi ambrosiana, Luciano Fasano e Paolo ...

Marcelo-Juventus - può arrivare ma ad una sola condizione : Ecco quale : MARCELO JUVENTUS – Marcelo è uno dei calciatori che la Juve segue per la prossima stagione. Il terzino brasiliano è un grande amico di Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per averlo in bianconero. Leggi anche: Infortunati Juventus, verso l’Atletico Madrid: ecco chi ci sarà in Champions Marcelo-Juventus, arriverà? Secondo L’Equipe Marcelo lascertà certamente il Real Madrid al termine […] More

Tav - ma quale rissa Lega-M5S La way-out è già pronta. Eccola : Ma quale rissa. Ma quale crisi di governo (ventilata da qualcuno delle opposizioni). Sulla Tav, nonostante i botta e risposta tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, la soluzione c'è già. Matteo Salvini visita il cantiere di Chiomonte e afferma... Segui su affaritaliani.it

Roma - sorprendente decisione di Monchi : Ecco quale sarà il futuro di Eusebio Di Francesco : Il direttore sportivo della Roma ha deciso che il match con il Milan non sarà decisivo per il futuro dell’allenatore giallorosso La Roma ha deciso di continuare con Eusebio Di Francesco, nonostante la pesantissima sconfitta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo una notte di riflessioni il ds Monchi e il presidente Pallotta si sono convinti a proseguire il rapporto con l’ex Sassuolo, ...

Pasta - quale acquistare? Il Salvagente ha analizzato le marche più note - Ecco i giudizi : “Puntata incandescente quella di Striscia la Notizia. Max Laudadio nella fortunata rubrica alimentare È tutto un magna magna, ripercorre assieme a noi il test dello scorso novembre sulla Pasta italiana. -scrivono da “Il Salvagente” – E lo fa senza timori reverenziali nei riguardi di nessuno, né dell’industria italiana, né di chi continua ad approvvigionarsi di grani esteri.” “Laudadio -proseguono – ...

Da Agerola alla crociera : Terrapiattisti pronti a salpare. Ma c'è un problema : Ecco quale : Foto dailybest I Terrapiattisti di tutto il mondo sono pronti a salpare in crociera per dimostrare la loro tesi che il mondo è piatto. Ma ci sarebbe un problema. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il problema sarebbe che le carte nautiche sono tutte progettate pensando alla terra rotonda e quindi la crociera dei ...

Samsung Galaxy S10 anticipazioni e rumors : Ecco quale sarà la scheda tecnica : Il 20 febbraio Samsung presenterà il suo nuovissimo Galaxy S10, il rivale diretto di iPhone XS e ultimo erede di una delle serie più vendute della storia degli smartphone. Un evento importante perché si tratta del decimo anniversario della gamma Galaxy S e perché si tratta della prima controffensiva di Samsung ai numeri deludenti fatti registrare nell'ultimo trimestre dello scorso anno dove la crisi di vendite dei ...

Quale smartphone comprare con 550 Euro? Ecco un video confronto tra le tre scelte top : Ecco un confronto tra i tre smartphone migliori sui 550 Euro, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro e OnePlus 6T, tutti ottimi ma con importanti differenze. L'articolo Quale smartphone comprare con 550 Euro? Ecco un video confronto tra le tre scelte top proviene da TuttoAndroid.