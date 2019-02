EA risponde alle accuse di censura di un noto YouTuber | scoppia il caso Anthem?

EA risponde alle accuse di censura di un noto YouTuber australiano : Gggmanlives probabilmente è un nome che non vi dirà poi molto, ma in Australia è il nickname di uno YouTuber piuttosto famoso.Ebbene il noto YouTuber ha puntato il dito contro EA, accusandola di oscurare le recensioni negative dei giochi, in particolare di aver annullato il suo contratto di sponsorizzazione di Anthem dopo una recensione non troppo positiva, e di averne richiesto la rimozione.Come riporta VG247, Gggmanlives è inoltre parte del ...

Emma Marrone risponde alle critiche del web : "Offesa anche da chi ci governa" : La cantante salentina Emma Marrone è tornata attiva sui principali palcoscenici d'Italia per il nuovo atto del suo Essere qui tour , ma non è solo per la musica che la cantante è tornata a far parlare ...

Emma Marrone risponde alle critiche : 'Ho le spalle larghe' : La cantante Emma Marrone, che sarà ospite nella puntata di sabato 23 febbraio di 'C'è posta per te', il people-show di Maria De Filippi, è tornata a catturare l'attenzione mediatica a seguito di un concerto live tenutosi ad Eboli. Durante la tappa dell'Essere qui tour', la cantante ha lanciato un monito destinato al governo giallo-verde sul delicato tema dell'immigrazione in Italia. 'Aprite i porti', queste le parole urlate ad Eboli dalla ...

Pallavolo – Julio Velasco risponde alle critiche : “ecco cosa mi stupisce” : Julio Velasco risponde alle critiche dopo gli ultimi risultati del Modena Volley Si è svolta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza del Coach di Modena Volley, Julio Velasco:”Sono veramente stupito dal clamore e dalla risonanza che hanno avuto gli ultimi risultati, siamo stati sfortunati col calendario, soprattutto mi dispiace che nessuno sottolinei i problemi che abbiamo avuto ma ci si limita a fare dei ...

BEAUTY PILLS : la rubrica beauty settimanale per rispondere alle tue domande! : Quante volte vi siete trovate un prodotto makeup in casa senza sapere bene come utilizzarlo? Quante volte avete scritto alla vostra amica chiedendole un consiglio? E quante volte avete cercato recensioni online, trovandone tante e non sapendo se fidarvi o meno? E se vi dicessi che da oggi potrete fare a me tutte le domande sul mondo beauty che vi passano per la testa? Da oggi diamo il via alla rubrica beauty PILLS, le cui protagoniste siete ...

Pensioni d'oro sindacalisti - Landini risponde alle accuse : 'Mi sono rotto le scatole' : Pensioni d'oro e presunti privilegi di chi occupa i quadri più alti dei sindacati finiscono spesso nell'occhio del ciclone, in un periodo storico in cui si prova a combattere alcuni retaggi provenienti da politiche del passato. E' stato anche su argomenti di questo tipo che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ha inteso esprimersi, intervenendo al convegno "L’Inps al servizio del Paese: quale futuro?". L'occasione per il dirigente ...

L'attrice che interpreta Jesse Faden in Control risponde alle domande dei fan in un video : Control è il nuovo gioco di Remedy presentato allo scorso E3 che dovrebbe uscire nel corso di quest'anno.Secondo una precedente descrizione del titolo "un'agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden, il nuovo direttore dell'agenzia che dovrà tentare di riprenderne il Controllo. Questa esperienza di gioco in stile sandbox, in cui il gameplay - esaltato ...

Achille Lauro risponde alle critiche raccontando la sua vita : “Sono figlio di gente onesta” : Achille Lauro risponde alle critiche raccontando alcuni episodi della sua vita. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Rolls Royce, con Boss Doms, Achille Lauro ha raccolta critiche a proposito dei testi delle sue canzoni - il brano sanremese e i successi precedenti. C'è chi ci legge chiari riferimenti alla droga e a nulla sono servite le continue spiegazioni e le smentite di Achille Lauro, un vero "genio" della ...

Achille Lauro risponde alle accuse di Striscia : “Sono un buon esempio” : Continua la guerra ormai dichiarata tra Achille Lauro, il trapper divenuto un caso a Sanremo 2019 e Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci già durante la kermesse musicale aveva portato avanti una crociata contro il giovane cantante romano, accusato di aver portato al Festival un brano, Rolls Royce inneggiante all’ecstasy. Crociata culminata nella consegna del tapiro a Lauro da parte di Staffelli, con il cantante che si ...

Taylor Mega risponde alle critiche dopo la polemica a Domenica Live : Taylor Mega è stata ospite a “Domenica Live” dove ha provocato un pò di polemiche. La Mega ha partecipato all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha dichiarato di avere l’ambizione di guadagnare un milione di euro al mese ma ciò che ha fatto indignare i presenti, specialmente Vladimir Luxuria, è stato il costosissimo orologio che la Mega ha indossato per l’occasione. La social influencer, anzi, l'”influencer ...

Virginia Raffaele risponde alle accuse di satanismo : "Sono troppo ironica per lasciarmi trascinare in una polemica così tetra e lugubre", ha dichiarato la presentatrice del Festival di Sanremo 2019.

Nick Cave - un nuovo tour europeo. Ma sarà diverso : risponderà alle domande dei fan e si accompagnerà al piano : Gli spettacoli, infatti, saranno incentrati proprio sul dialogo tra il frontman dei Bad Seeds e i fan - Cave risponderà ad alcune domande - e su nuove versioni delle sue canzoni, eseguite pianoforte ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 20^ giornata - Scandicci risponde alle capoliste. Busto si riprende il quarto posto : Oggi si è completata la 20^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile dopo che ieri Novara e Conegliano avevano sconfitto Firenze e Chieri proseguendo la propria cavalcata a braccetto in testa alla classifica. Nel pomeriggio è arrivata la pronta replica di Scandicci, terza forza della classe che si è portata a quattro punti di distacco dalla coppia al comando. Le toscane hanno regolato Monza per 3-1, rimontando l’iniziale svantaggio ...

Francesca Costa - la mamma di Zaniolo risponde alle critiche : «Nelle foto che posto non c?e niente di male» : La popolarità che in queste ore ha travolto Nicolò Zaniolo per le sue prodezze in campo con la Roma lo ha messo al centro dell?attenzione del mondo calcistico e non. Domani al...