Domenica Live | Giampaolo Celli smentisce una relazione con Karin | la moglie di Riccardo

Domenica Live - Barbara D'Urso affronta tre casi di presunti tradimenti [DIRETTA] : Oggi, Domenica 24 febbraio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso. Domenica Live - diretta tv Anticipazioni Domenica Live - 24/02 La conduttrice ritorna a parlare del calciatore dell'Inter, Mauro Icardi e del suo rapporto con la sorella Ivana Icardi. In studio l'argentina rivelerà nuovi retroscena su suo fratello e sulla moglie Wanda Nara e della telefonata avvenuta poco fa. Ma prima di tutto si partirà con lo ...

Domenica Live/ Anticipazioni : tradimenti - buste gialle e foto shock da Barbara d'Urso : Oggi pomeriggio dalle 17.10, tornerà in onda su Canale 5, la nuova puntata di Domenica Live, il programma del dì di festa condotto da Barbara d'Urso.

Marco Carta : fidanzato - carriera e biografia. Coming out a Domenica Live : Marco Carta: fidanzato, carriera e biografia. Coming out a Domenica Live fidanzato Marco Carta e carriera Marco Carta è un giovane cantante italiano, famoso per aver vinto la settima edizione del talent show Amici, condotto da Maria de Filippi. Domenica 28 ottobre, intervistato da Barbara D’ Urso a Domenica Live, ha fatto una grande confessione in diretta tv: “ Sono gay e sono innamorato”. Chi è Marco Carta e carriera Il ...

Domenica In e Domenica Live : ospiti oggi e anticipazioni 24 febbraio 2019 : Domenica In e Domenica Live: ospiti oggi e anticipazioni 24 febbraio 2019 L’intrattenimento pomeridiano è affidato, ancora una volta, a Mara Venier, da un lato e a Barbara D’Urso dall’altro. Sarà ospiti di Mara Venier, su Rai 1, il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood. La vittoria dell’artista è stata al centro di numerose polemiche e il popolo si è diviso tra sostenitori e oppositori. Sarà poi la volta dell’attrice Gina ...

Domenica Live - le anticipazioni : questioni di corna - la D'Urso smaschera i vip dell'Isola dei famosi : La puntata di domani 24 febbraio di Domenica Live avrà al centro i presunti tradimenti dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2019 e a seguire la conduttrice Barbara D’Urso aprirà in diretta una busta "shock", proveniente proprio dall’Honduras. Leggi anche: Domenica in, le anticipazioni: la Venier bomb

Domenica Live e Domenica In : chi sono gli ospiti del 24 febbraio 2019 : Chi sono gli ospiti della prossima Domenica a Domenica Live e Domenica In Anche Domenica 24 febbraio 2019 sarà una Domenica all’insegna dell’intrattenimento e delle interviste che lasciano il segno per Domenica In e Domenica Live. Mara Venier e Barbara d’Urso si sfideranno ancora una volta a colpi di ospiti e dibattiti. Ma chi sarà presente […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 24 febbraio ...

LIVE Salto con gli sci - Mondiali 2019 in DIRETTA : qualifiche HS 130 Innsbruck. Alex Insam e Sebastian Colloredo cercano di approdare a Domenica : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara individuale maschile valida per i Mondiali di Salto con gli sci 2019. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, il celebre trampolino HS 130 che ogni anno vede la disputa di una delle quattro prove della Tournée dei Quattro Trampolini. Comincia da qui l’avventura dei grandi favoriti di questa manifestazione, a partire da Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, già ...

Marco Carta : fidanzato - carriera e biografia. Coming out a Domenica Live : Marco Carta: fidanzato, carriera e biografia. Coming out a Domenica Live fidanzato Marco Carta e carriera Marco Carta è un giovane cantante italiano, famoso per aver vinto la settima edizione del talent show Amici, condotto da Maria de Filippi. Domenica 28 ottobre, intervistato da Barbara D’ Urso a Domenica Live, ha fatto una grande confessione in diretta tv: “ Sono gay e sono innamorato”. Chi è Marco Carta e carriera Il ...

Domenica Live Paola Caruso vede la sua presunta madre biologica : Paola Caruso ha visto per la prima volta in video la donna che dice di essere la sua madre biologica. Paola è stata cresciuta da genitori adottivi, che lei considera la sua mamma e il suo papà, ma adesso potrebbe conoscere la sua vera madre. “I suoi occhi sono sinceri, voglio fare il test del dna” ha dichiarato la Caruso. Barbara d’Urso le ha rivelato di essere stata contatta dalla sua presunta mamma biologica e dai suoi due ...

Taylor Mega risponde alle critiche dopo la polemica a Domenica Live : Taylor Mega è stata ospite a “Domenica Live” dove ha provocato un pò di polemiche. La Mega ha partecipato all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha dichiarato di avere l’ambizione di guadagnare un milione di euro al mese ma ciò che ha fatto indignare i presenti, specialmente Vladimir Luxuria, è stato il costosissimo orologio che la Mega ha indossato per l’occasione. La social influencer, anzi, l'”influencer ...

Silvio Berlusconi a Domenica Live : 300mila spettatori e 4 punti di share meno della media della puntata : Che poi conclude: 'Molto bene anche 'Domenica Live politica' con ospite il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi , che realizza 2.070.000 spettatori e una share del 12,23% '. Ovvero, ...

Mara Venier domina con Domenica In : il confronto con Domenica Live : Domenica In, ascolti: Mara Venier fa il botto con i cantanti di Sanremo Come tutti i lunedì è attesissimo il confronto da parte degli appassionati di tv tra gli ascolti di Domenica In con Mara Venier con quelli di Domenica Live con Barbara d’Urso. Il paragone dello share dei due talk concorrenti, nonostante non siano in onda nella medesima fascia oraria, suscita sempre grande interesse e puntuali come un orologio sono arrivati anche oggi ...

Paola Caruso - a Domenica Live la presunta madre biologica : "Voglio fare il test del dna" : Una donna ha raccontato la sua storia a Barbara d'Urso e sono tante le coincidenze con quella della showgirl adottata alla...

Silvio Berlusconi a Domenica Live - spiazza Barbara D'Urso : "La pubblicità? Ci sono momenti in cui..." : È un Silvio Berlusconi a spron battente quello che in questa settimana si è "preso" Mediaset. Questa mattina è a Mattino 5, Domenica pomeriggio era invece tornato da Barbara D'Urso a Domenica Live. I temi della campagna elettorale per le regionali e le europee, già iniziata, sono i soliti: l'alleanz